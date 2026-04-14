La literatura abre nuevos mundos y horizontes. Ayuda a hacer que la vida sea un poco más alegre. Desde los cuentos de los niños hasta edades más adultas. Porque no es lo mismo dirigirse a una persona de 70 años que a un adolescente de 15.

La Feria Nómada de Nalda lleva la literatura al entorno rural RTVE LA RIOJA

En este contexto, diez editoriales y librerías ofrecieron sus libros el pasado fin de semana en una Feria, la Nómada Rural de Nalda, que sirve de escaparate de acceso a la lectura en lugares donde no siempre es fácil lograrlo. Y muchos ejemplares también están relacionadas con el proceso de ilustración. Porque cada vez más escritores están optando por un proceso mucho más artesano.

La Feria Nómada de Nalda lleva la literatura al entorno rural RTVE LA RIOJA

Y en La Rioja hay mucho talento: casi una centena de profesionales forman parte de la Asociación Riojana de Escritores.

La Feria Nómada de Nalda lleva la literatura al entorno rural RTVE LA RIOJA

Y no es la única manera de acceso a la lectura para el mundo rural. Otra iniciativa es la Biblioteca Nómada de La Rioja, que este año viaja a 16 municipios para fomentar el préstamo de libros.