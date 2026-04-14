La Feria Nómada de Nalda lleva la literatura al entorno rural
- La cultura y la lectura también pueden llegar al mundo rural
- La Feria Nómada Rural de Nalda es un ejemplo de ello
La literatura abre nuevos mundos y horizontes. Ayuda a hacer que la vida sea un poco más alegre. Desde los cuentos de los niños hasta edades más adultas. Porque no es lo mismo dirigirse a una persona de 70 años que a un adolescente de 15.
En este contexto, diez editoriales y librerías ofrecieron sus libros el pasado fin de semana en una Feria, la Nómada Rural de Nalda, que sirve de escaparate de acceso a la lectura en lugares donde no siempre es fácil lograrlo. Y muchos ejemplares también están relacionadas con el proceso de ilustración. Porque cada vez más escritores están optando por un proceso mucho más artesano.
Y en La Rioja hay mucho talento: casi una centena de profesionales forman parte de la Asociación Riojana de Escritores.
Y no es la única manera de acceso a la lectura para el mundo rural. Otra iniciativa es la Biblioteca Nómada de La Rioja, que este año viaja a 16 municipios para fomentar el préstamo de libros.