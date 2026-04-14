Els efectes de la guerra arriben a les Illes: els preus pugen un 3,6%
- L'encariment del cost de la vida s'ha disparat d'un mes per l'altre
- La inflació se situa al nivell més alt des de maig de 2024 per l'encariment dels combustibles
La inflació interanual ha pujat a les Balears un 3,6%. És la primera estadística de l'IPC que recull els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Els preus pugen en comparació a l'any passat de manera notable, però sobretot es nota com l'encariment del cost de la vida s'ha disparat d'un mes per l'altre.
Balears, la quarta CCAA on més s'encareix la vida
La Guerra a l'Orient Mitjà ha arribat a les Balears en forma de pujada de preus. Les dades de l'INE publicades aquest dimarts ho confirmen. Som la quarta comunitat on més s'encareix la vida: un 3,6% en el darrer any. La inflació se situa al nivell més alt des de maig de 2024 per l'encariment dels combustibles, amb unes ajudes del govern central encara sense impacte.
A més del transport, el grup que més repercuteix en la inflació és l'habitatge: directament, per la pujada de l'electricitat i, de forma indirecta, avancen els experts, per les hipoteques.
La inflació també ha arribat a la cistella de la compra. Els ous s'han encarit un 21% en el darrer any. La vedella, gairebé un 14. Les Balears són la comunitat on més ha pujat la carta dels restaurants i el preu de les habitacions d'hotel: un 7% en el darrer any.
Fins quan escalarà aquesta inflació dependrà de la durada del conflicte. Però un indicador és la inflació subjacent, que exclou energia i aliments no elaborats, i s'ha incrementat: dues dècimes, fins al 2,9%.