Una avería deja 13 municipios de Guadalajara sin agua
- El corte ha afectado a 400.000 personas
- La Diputación de Guadalajara reparte agua embotellada a los ayuntamientos para garantizar el abastecimiento
Al menos 13 municipios de Guadalajara están sin agua desde esta mañana. También Alcalá de Henares en la Comunidad de Madrid al registrarse una avería en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe que ha afectado al suministro y ha dejado a miles de personas sin acceso. Poco a poco, comienza a recuperarse el suministro.
El suministro de agua podría verse afectado en las próximas horas
Ante la incidencia registrada en el sistema general de abastecimiento de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, entidad encargada del suministro a esta comarca, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha informado de que la falta de abastecimiento es por causas ajenas al servicio municipal.
Según la información trasladada por los técnicos que trabajan en la avería, el problema estaría localizado en una válvula de la red general en Yunquera de Henares, municipio guadalajareño situado a 40 kilómetros de Alcalá de Henares. "Durante la intervención, y tras la retirada de los elementos de fijación, el agua ha continuado saliendo de forma constante, lo que está dificultando significativamente tanto la extracción de la pieza dañada como la instalación de la nueva válvula", detalla el ayuntamiento de Alcalá en su web.
Agua embotellada para 400.000 vecinos
Para dar una salida inmediata a los vecinos, la Diputación de Guadalajara ha diseñado un dispositivo especial para la distribución de agua embotellada: "Hemos facilitado agua embotellada para que los ayuntamientos puedan distribuirla en los puntos más críticos como guarderías o residencias de mayores. Hay que garantizar el acceso al agua corriente y es lo que estamos haciendo", relata
Poco a poco se va reabriendo el caudal y algunos municipios, los más cercanos a Yunquera, ya van recuperando el agua. Aun así, se recuerda a la población que aún no disponga de suministro que realice un uso responsable del agua y evite consumos innecesarios hasta que se reestablezca por completo.