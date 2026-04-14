Una avería deja 13 municipios de Guadalajara sin agua

Al menos 13 municipios de Guadalajara están sin agua desde esta mañana. También Alcalá de Henares en la Comunidad de Madrid al registrarse una avería en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe que ha afectado al suministro y ha dejado a miles de personas sin acceso. Poco a poco, comienza a recuperarse el suministro.

El suministro de agua podría verse afectado en las próximas horas Ante la incidencia registrada en el sistema general de abastecimiento de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, entidad encargada del suministro a esta comarca, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha informado de que la falta de abastecimiento es por causas ajenas al servicio municipal. Según la información trasladada por los técnicos que trabajan en la avería, el problema estaría localizado en una válvula de la red general en Yunquera de Henares, municipio guadalajareño situado a 40 kilómetros de Alcalá de Henares. "Durante la intervención, y tras la retirada de los elementos de fijación, el agua ha continuado saliendo de forma constante, lo que está dificultando significativamente tanto la extracción de la pieza dañada como la instalación de la nueva válvula", detalla el ayuntamiento de Alcalá en su web.