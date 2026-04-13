Un 'manotazo' para recuperar el mando
- El Racing se olvida del fiasco de Andorra con una goleada contra el Almería.
- Los verdiblancos vuelven a destacarse al frente de la clasificación.
Quien mas o quien menos llegaba este domingo al Sardinero con ciertas dudas sobre lo que podía ocurrir. En el peor momento de la temporada, según admitía el propio técnico verdiblanco José Alberto López, visitaba el campo santanderino un Almería que estaba dispuesto a descabalgar a los cántabros del liderato. Parecía el momento propicio para los de Rubi. Desde que los racinguistas cayeron por 0-4 frente al Albacete, la tendencia del equipo cántabro era descendente, no solo por los resultados, sino también por las sensaciones que transmitía. La victoria contra el Sporting dejó más dudas que certezas y estas se acrecentaron con la debacle de Andorra. Los recelos aparecieron hasta en los más optimistas. Los fantasmas de temporadas pasadas opacaban en sus mentes aquellos momentos en los que los cántabros demostraron que han sabido salir de situaciones complicadas, como el duelo a vida o muerte por el play off de la campaña pasada contra el Granada.
Sin embargo, nada de eso llegó a afectar. Aficionados y futbolistas se retroalimentaron durante todo el partido. Alentando unos y respondiendo otros sobre el césped. Desde antes del pitido inicial la gente se volcó con Simon Eriksson, que debutaba en el Racing en un momento de máxima tensión. La apuesta le salió bien al cuerpo técnico. El joven sueco no pudo hacer nada en el gol de Embarba y, pese a una acción en la que se complicó sin necesidad, solventó con acierto las acciones de peligro que generó el Almería. Lo más normal es que siga aunque José Alberto no confirmó su continuidad este viernes en Anoeta.
El equipo mostró carácter
El paso de los minutos fue progresivamente despejando dudas. El Racing se había desplegado bien en el inicio de partido y el tempranero gol en contra que recibió no pareció alterarle. Siguió con su plan, siendo proactivo, como reclamó su entrenador en la previa, lo que le llevó a remontar el choque antes del minuto 30 con goles de Andrés Martín e Íñigo Vicente. La expulsión de Dion Lopy al filo del descanso despejaba el panorama para la segunda parte. El equipo interpretó bien lo que había que hacer. Control de balón, manejo regular de la posesión y la construcción de una acción coral que repercutiese en el marcador. Sin embargo costaba finalizar jugadas ante un Almería más replegado. Paradójicamente fue después de que se igualase el partido numéricamente con la expulsión en el 75 de Mario García cuando el Racing lo finiquitó. Un error de Andrés Fernández, el meta rival, allanó el camino. Asier Villalibre aprovechó el regalo para anotar el tercero y Peio Canales, omnipresente tanto en defensa como en ataque, elevó el cuarto al marcador tras un acertado desmarque culminado con una brillante acción personal. Marco Sangalli, cerca del 90, redondeaba la 'manita'.
El equipo afronta ahora dos salidas consecutivas fuera de casa con la tranquilidad de haber recuperado un colchón de cuatro puntos con sus perseguidores más inmediatos, Almería y Deportivo de La Coruña, a los cuales, por cierto, les ha ganado los dos enfrentamientos. La primera, el viernes en Anoeta frente al filial de la Real Sociedad y la semana que viene cruzará el estrecho para medirse con el Ceuta. Dos encuentros cruciales, de los siete que quedan, para dejar atrás definitivamente los titubeos de las últimas semanas y encauzar lo que debe ser ya el camino hacia la Primera División.