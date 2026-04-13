Un 'manotazo' para recuperar el mando

Quien mas o quien menos llegaba este domingo al Sardinero con ciertas dudas sobre lo que podía ocurrir. En el peor momento de la temporada, según admitía el propio técnico verdiblanco José Alberto López, visitaba el campo santanderino un Almería que estaba dispuesto a descabalgar a los cántabros del liderato. Parecía el momento propicio para los de Rubi. Desde que los racinguistas cayeron por 0-4 frente al Albacete, la tendencia del equipo cántabro era descendente, no solo por los resultados, sino también por las sensaciones que transmitía. La victoria contra el Sporting dejó más dudas que certezas y estas se acrecentaron con la debacle de Andorra. Los recelos aparecieron hasta en los más optimistas. Los fantasmas de temporadas pasadas opacaban en sus mentes aquellos momentos en los que los cántabros demostraron que han sabido salir de situaciones complicadas, como el duelo a vida o muerte por el play off de la campaña pasada contra el Granada.

Sin embargo, nada de eso llegó a afectar. Aficionados y futbolistas se retroalimentaron durante todo el partido. Alentando unos y respondiendo otros sobre el césped. Desde antes del pitido inicial la gente se volcó con Simon Eriksson, que debutaba en el Racing en un momento de máxima tensión. La apuesta le salió bien al cuerpo técnico. El joven sueco no pudo hacer nada en el gol de Embarba y, pese a una acción en la que se complicó sin necesidad, solventó con acierto las acciones de peligro que generó el Almería. Lo más normal es que siga aunque José Alberto no confirmó su continuidad este viernes en Anoeta.