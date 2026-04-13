RTVE.es estrena el tráiler de la comedia negra 'Morir no siempre sale bien', de Claudia Pinto

RTVE.es estrena el tráiler de Morir no siempre sale bien, una comedia negra e irónica dirigida por Claudia Pinto, ganadora del Premio Goya a Mejor documental en 2023 por Mientras seas tú, con guion de Luis Moreno y la propia Claudia Pinto sobre una idea original de Luis Moreno. La película está protagonizada por Tamara Casellas (Nos vemos en otra vida), Ana Wagener (Te estoy amando locamente), Juan Carlos Vellido (Bajo terapia) y Pau Durà (Pájaros) junto a Carmen Arrufat (La inocencia), Paula Muñoz (Eres tú), Daniel Pérez Prada (El pueblo), Raúl Prieto (Antidisturbios), Roberto Hoyo (Dieciocho) y Jorge Motos (El aspirante). Cuenta con la participación de RTVE y se estrenará en cines el 26 de junio.

¿Quién dijo que la felicidad era gratis? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por ella? Morir no siempre sale bien es la historia de unos personajes que buscan su felicidad trapicheando como pueden, un relato humano que trata las diferencias sociales desde un humor inteligente y empático, entrando en asuntos como las herencias familiares y esas ataduras o trampolines que nos vienen de fábrica: “Desde que leí el guion por primera vez lo que más me atrajo es que me divertí mucho y a la vez pude leer entre líneas. Encontré una historia que me atrapó desde la superficie y también desde el fondo. Vi enseguida una historia de espejos entre dos familias opuestas, obreros y poderosos, que terminan complementándose y que dan como resultado un contundente retrato de nuestra sociedad actual con sus miserias y sus bondades”, declara su directora.

Fotograma de 'Morir no siempre sale bien' ©DANIELEMPERADOR Daniel Emperador Daniel Emperador

El marido y el hermano de Rosario se han quedado sin trabajo tras un despido improcedente. Para pagar sus deudas deciden secuestrar el cadáver de su jefe y pedir un rescate. Pero Inés, la adinerada mujer del muerto, y sus hijos tienen otros planes. A pesar de pertenecer a mundos totalmente distintos ambas familias se verán obligadas a intercambiar mucho más que un cuerpo.

Morir no siempre sale bien es una coproducción entre VORAMAR FILMS y TORNASOL MEDIA. Cuenta con la participación de RTVE, MOVISTAR+ y À PUNT MEDIA y con las ayudas del INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA y el ICAA del MINISTERIO DE CULTURA, así como con la financiación del ICO. KARMA FILMS se encargará de la distribución en cines de la película.