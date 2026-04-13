Primeres cancel·lacions de reserves a Eivissa per la guerra a l'Iran
- Són anul·lacions del mercat britànic, i es deuen a l'encariment dels preus dels bitllets d'avió
- El segment del luxe millora les previsions d'ocupació
Primeres cancel·lacions de reserves per l'estiu a les Balears a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Les estan registrant hotelers d'Eivissa. Són anul·lacions, sobretot, del mercat britànic, i es deuen a l'encariment dels preus dels bitllets d'avió. Al marge es troba el segment del luxe, que millora les seves previsions d'ocupació a les Illes.
Baixen les reserves
L'encariment dels vols comença a afectar el turisme a les Illes. Baixen les reserves per a aquest estiu a Eivissa, sobretot entre els visitants britànics de menor poder adquisitiu, mentre el turisme de luxe aguanta millor. Tot i això, el sector alerta que l'escalada de preus podria acabar afectant el conjunt de la demanda.
Algunes aerolínies han suspès connexions per manca de rendibilitat, i les rutes alternatives estan a preus desorbitats, segons el sector. Davant aquest escenari, molts viatgers opten per destinacions més econòmiques. "Afecta el client de perfil mitjà baix, hem rebut cancel·lacions de reserves flexibles. Amb les previsions que teníem i el personal contractat és un problema", explica Alicia Reina, presidenta d'AEDH Balears.
El turisme de luxe, en canvi, millora les seves previsions d'ocupació gràcies a la redistribució de visitants cap a destinacions més segures de la Mediterrània. És un segment més resilient, expliquen, tot i que adverteixen que la situació també podria acabar afectant-los si es manté. "Ara mateix és un 100% més car volar que a l'inici de Pasqua, la situació hauria d'aturar per evitar una escalada de preus que afecti els potencials visitants", detalla Toni Mir, CEO de Cap Varmell Grand Hotel.
El sector també alerta d'un increment dels costos operatius que, malgrat la pujada de tarifes aplicada enguany, serà difícil de compensar al final de la temporada.