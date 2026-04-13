Mañana pasa a disposición judicial el detenido en San Jorge tras la muerte de una mujer

El hombre de 34 años fue detenido por quebrantar la orden de alejamiento de su expareja la madrugada del domingo al presentarse en el domicilio de la mujer. Por causas que investiga Policía Municipal de Pamplona la mujer se descolgó desde el balcón con unas prendas de ropa intentando escapar, pero falleció tras precipitarse desde un tercer piso, en el barrio de San Jorge de Pamplona.

Según ha detallado la Policía Municipal en una publicación en su página web, se procedió a la detención del hombre "por un delito de quebrantamiento de medida cautelar". La investigación trata de averiguar las circunstancias en las que se produjo la muerte y si el arrestado tuvo algo que ver en los hechos.

Se investiga como violencia de género Según fuentes judiciales, la existencia de una orden de alejamiento por violencia machista ha provocado que el caso se investigue como un posible caso de violencia contra las mujeres y lo dirige el Juzgado número 1 de Violencia sobre la Mujer. El detenido pasará mañana, martes, a disposición judicial y tras su comparecencia ante la juez, el auto de la magistrada recogerá los hechos que se le imputan y si se solicitan medidas cautelares.

Reacciones El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha trasladado las condolencias del Ejecutivo foral a la familia y entorno de la mujer de 37 años fallecida en la madrugada de este domingo en circunstancias que investiga la Policía Municipal. Desde el Ayuntamiento de Pamplona piden "prudencia" ante el caso de San Jorge "hasta que se despejen los elementos básicos" de la investigación. El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha afirmado que desde Policía Municipal "se nos pide que seamos muy prudentes" en relación a la investigación sobre el fallecimiento de la mujer y en la que hay un varón detenido por quebrantamiento de una orden de alejamiento. Todas las instituciones y fuerzas policiales están colaborando para tratar de esclarecer lo sucedido, señala el Gobierno de Navarra, que está en contacto también con el Ayuntamiento de Pamplona.