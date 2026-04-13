El Gobierno estudia poner en marcha una línea marítima entre Ceuta y Málaga

Trabajar en la posibilidad de establecer una conexión marítima que conecte Ceuta y Málaga, la situación actual del CETI o la inversión que modernizará las infraestructuras de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la Ciudad Autónoma. Son algunos de los temas que ha repasado el delegado del Gobierno tras las reuniones mantenidas en Madrid con los diferentes Ministerios competentes .