El Gobierno estudia poner en marcha una línea marítima entre Ceuta y Málaga
-El delegado ha anunciado que se impulsará un estudio para valorar la creación de una nueva línea de barco de interés público que conecte Ceuta con Málaga
-Se pretende mejorar los horarios del tren desde Madrid a Algeciras para que se ajusten a los del barco
RTVE CEUTA
Trabajar en la posibilidad de establecer una conexión marítima que conecte Ceuta y Málaga, la situación actual del CETI o la inversión que modernizará las infraestructuras de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la Ciudad Autónoma. Son algunos de los temas que ha repasado el delegado del Gobierno tras las reuniones mantenidas en Madrid con los diferentes Ministerios competentes .