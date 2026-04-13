La 'folktrónica' del artista palentino Castora Herz: "Busco traer a todos los ancestros a bailar con nosotros"

Cien años de Castora es un proyecto-homenaje a su abuela, Castora Hernández, por su centenario. Un tributo que el artista, DJ y productor palentino, extiende a tantas otras abuelas y mujeres que han transmitido las canciones de generación en generación y de las que Castora Herz se considera deudor: "Lo último que se busca es la nostalgia; no es eso, sino el alma y la vida que tiene esa música y todas las formas con las que se puede disfrutar una música tan apasionante”.

En ese objetivo ha recuperado y reinterpretado cancioneros de Castilla y León que ha mezclado con música contemporánea y urbana que denomina Folktrónica o electrónica rural: “busca recoger ese material de nuestros antepasados, darles una vuelta y llevarlos a festivales, pistas de baile y acercarlos a las nuevas generaciones y a lugares donde la música tradicional no llega en un principio”.

01.22 min Carrión Folk rescata melodías de cancioneros de Castilla y León en su nuevo disco

Un regreso a ritmos y melodías de nuestros antepasados que Castora Herz y su grupo, La Cuadrilla, trasladan al directo. Su indumentaria, capa corta, capucha y máscara en forma de un animal del bosque. La lechuza es la elegida por el DJ: “Para los antiguos eran animales mitológicos que podían llevar mensajes a tus antepasados y traer mensajes de tus ancestros. El proyecto de Castora habla de eso, de traer a mis ancestros y a todos los ancestros a bailar con nosotros”.

Regreso a Castilla Lo que nació como una fiesta de celebración, en referencia a su nuevo álbum, es también un proceso de regreso personal y artístico tras más de una década fuera de Castilla. “En Berlín descubro la música de mi tierra, empiezo a apasionarme y unos años después lo junto todo, el aniversario de los 100 años de mi abuela con mi primer disco y eso es Cien Años de Castora”. Jotas, seguidillas, titos de León, un ajechao de Peñaparda, Salamanca, e incluso una canción de trilla de Ampudia. 15 ritmos de Castilla y León, tanto del norte como del sur. Destacan las 4 melodías de Palencia: “A la entrada de Palencia es una jota tradicional que se enseñaba en el grupo de danza Pan y Guindas (…) y la mezclé con reguetón. Me hacía gracia. Me gustaba la idea de mezclar los dos ritmos antagónicos y me parece que es muy divertida y que pueden disfrutarla la gente joven como la mayor”. La voz es de María Alba (El Naán). Junto a ella, otros colaboradores de música de raíz y de creación contemporánea como Diego Baeza, Cristina Len, Miguel “Sator” Sánchez o Delameseta: “Hasta 25 han pasado para compartir su arte conmigo, para darme energía, para enseñarme (…) es un disco que entiendo como comunitario”.