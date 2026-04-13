La 'folktrónica' del artista palentino Castora Herz: "Busco traer a todos los ancestros a bailar con nosotros"
- Cuenta con las colaboraciones de artistas y amigos como María Alba (El Naán), Cristina Len, “Sator” Sánchez o Diego Baeza
- Su presentación se convierte en una reivindicación del medio rural como espacio de creación
Cien años de Castora es un proyecto-homenaje a su abuela, Castora Hernández, por su centenario. Un tributo que el artista, DJ y productor palentino, extiende a tantas otras abuelas y mujeres que han transmitido las canciones de generación en generación y de las que Castora Herz se considera deudor: "Lo último que se busca es la nostalgia; no es eso, sino el alma y la vida que tiene esa música y todas las formas con las que se puede disfrutar una música tan apasionante”.
En ese objetivo ha recuperado y reinterpretado cancioneros de Castilla y León que ha mezclado con música contemporánea y urbana que denomina Folktrónica o electrónica rural: “busca recoger ese material de nuestros antepasados, darles una vuelta y llevarlos a festivales, pistas de baile y acercarlos a las nuevas generaciones y a lugares donde la música tradicional no llega en un principio”.
Un regreso a ritmos y melodías de nuestros antepasados que Castora Herz y su grupo, La Cuadrilla, trasladan al directo. Su indumentaria, capa corta, capucha y máscara en forma de un animal del bosque. La lechuza es la elegida por el DJ: “Para los antiguos eran animales mitológicos que podían llevar mensajes a tus antepasados y traer mensajes de tus ancestros. El proyecto de Castora habla de eso, de traer a mis ancestros y a todos los ancestros a bailar con nosotros”.
Regreso a Castilla
Lo que nació como una fiesta de celebración, en referencia a su nuevo álbum, es también un proceso de regreso personal y artístico tras más de una década fuera de Castilla. “En Berlín descubro la música de mi tierra, empiezo a apasionarme y unos años después lo junto todo, el aniversario de los 100 años de mi abuela con mi primer disco y eso es Cien Años de Castora”.
Jotas, seguidillas, titos de León, un ajechao de Peñaparda, Salamanca, e incluso una canción de trilla de Ampudia. 15 ritmos de Castilla y León, tanto del norte como del sur. Destacan las 4 melodías de Palencia: “A la entrada de Palencia es una jota tradicional que se enseñaba en el grupo de danza Pan y Guindas (…) y la mezclé con reguetón. Me hacía gracia. Me gustaba la idea de mezclar los dos ritmos antagónicos y me parece que es muy divertida y que pueden disfrutarla la gente joven como la mayor”. La voz es de María Alba (El Naán).
Junto a ella, otros colaboradores de música de raíz y de creación contemporánea como Diego Baeza, Cristina Len, Miguel “Sator” Sánchez o Delameseta: “Hasta 25 han pasado para compartir su arte conmigo, para darme energía, para enseñarme (…) es un disco que entiendo como comunitario”.
La presentación del disco, mucho más que un concierto
La villa de Ampudia, en Tierra de Campos, ha sido el centro de celebración. Allí nació el proyecto, se grabó y se produjo. En esta localidad palentina reside Castora Herz desde su vuelta a nuestro país. “Yo quería celebrarlo aquí, en mi pueblo, con mi gente, y por ejemplo invitar a las señoras que cantaban El día del trigo”. Allí estuvieron en su presentación en directo.
El concierto estuvo precedido por una ruta histórica por el pueblo, la visita a su castillo, bailes populares y una sesión de folktrónica del DJ Jugl4ría. Una jornada cultural para reivindicar la España Vaciada y el medio rural como espacio de creación: “Es una forma de demostrar que aquí pueden pasar cosas bien vanguardistas, bien diferentes, que podemos generar un foco y que nos miren, no estar siempre nosotros mirando a Madrid, Barcelona o París”.