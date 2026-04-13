Las torcas son espectaculares depresiones circulares del terreno. En La Rioja aparecen con relativa frecuencia por el tipo de tierra presente en la región, la última en Matute. Uno de los motivos de su espectacularidad es que aparecen de la noche a la mañana.

Aparece una torca de cuatro metros de diámetro en Matute RTVE LA RIOJA

Aunque la torca que ha aparecido en una finca de cereal de tres hectáreas de Matute pueda parecer pequeña, no lo es. Lo corroboran sus cuatro metros de diámetro.

Se conoce también como cima o dolina y tiene una explicación sencilla: la tierra tiene corrientes de agua debajo que provoca que la roca se disuelva. Son fenómenos que se producen más en años húmedos como estos.

Aparece una torca de cuatro metros de diámetro en Matute RTVE LA RIOJA

Y no es la primera vez que sucede en La Rioja: en 1997 apareció otra aún más grande, de diez metros de profundidad, en el término municipal de Estollo.

Aparece una torca de cuatro metros de diámetro en Matute

Por suerte, no ha habido que lamentar daños personales.