Rachid Bussian pide amparo al CGPJ por retrasos en el 'Caso Rusadir'

Novedades sobre el caso Santiago Rusadir, el proceso judicial que investiga a miembros de Coalición por Melilla por presuntos delitos relacionados con pertenencia a organización o grupo criminal, fraude en la contratación pública, tráfico de influencias o falsedad documental, entre otros.

La jueza que lidera el proceso ha vuelto a prorrogar un mes más el secreto de sumario de la causa, según consta en el auto al que ha tenido acceso RTVE. Entre los motivos expuestos, señala que existen actuaciones pendientes que resultan relevantes para que la investigación avance.

La abogada de Rachid Bussian, que fue consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte en la anterior legislatura, considera sin embargo que estos retrasos son inaceptables y que hay un cúmulo de actuaciones que vulneran los derechos fundamentales de los investigado. Por todo ello, ha anunciado que han presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. "Este proceso comenzó mal, con vulneración de derechos, y si el CGPJ no lo remedia seguirá de la misma manera", ha dicho.

Otro de los motivos principales de la queja es “la desidia, la dilatación y paralización injustificada del desbloqueo parcial de una cuenta bancaria” del exconsejero, con la que sufraga los gastos básicos y cotidianos de su unidad familiar, y que sigue embargada. También es motivo de queja los errores informáticos del sistema Horus justicia que, según apunta, les impiden visualizar y descargar documentos relacionados con esta causa.

El caso Santiago Rusadir está en manos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla. Empezó por la presunta trama de compra de votos en las elecciones de mayo de 2023.