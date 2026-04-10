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Lo más importante de Telerioja: 10/04/2026

Una plaza de La Rioja es el escenario donde un hombre mayor y un niño con equipaje caminan, seguidos por un grupo de niños. Un anuncio solicita familias de acogida para menores.
Lo más importante de Telerioja: 10/04/2026 RTVE LA RIOJA
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La Asociación de Amigos del Sáhara en La Rioja busca familias de acogida

La Asociación de Amigos del Sáhara en La Rioja busca familias de acogida - Informativo Telerioja | Ver
La Asociación de Amigos del Sáhara en La Rioja busca familias de acogida

Necesitan aún 7 familias para poder traer a 25 pequeños este verano. Los interesados pueden ponerse en contacto con ellos para conocer el proceso.

Casi la mitad de los españoles afirma que tiene dificultades para descansar

Casi la mitad de los españoles afirma que tiene dificultades para descansar - Informativo Telerioja | Ver
Casi la mitad de los españoles afirma que tiene dificultades para descansar

En La Rioja 400 personas reciben tratamiento para la Apnea Obstructiva del Sueño y muchas más las padecen sin haber saberlo. Por todo ello, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica ofrece diagnósticos gratuitos en una unidad móvil. Estos días hace parada en Logroño.

En La Rioja hay 2.200 personas diagnosticadas de Parkinson

En La Rioja hay 2.200 personas diagnosticadas de Parkinson - Informativo Telerioja | Ver
En La Rioja hay 2.200 personas diagnosticadas de Parkinson

Aunque muchas más padecen la enfermedad sin conocerlo. Mañana se celebra su Día Mundial con una reivindicación de la asociación riojana de pacientes: que se diagnostique antes para ralentizar su progresión.

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