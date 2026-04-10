Lo más importante de Telerioja: 10/04/2026
RTVE LA RIOJA
La Asociación de Amigos del Sáhara en La Rioja busca familias de acogida
Necesitan aún 7 familias para poder traer a 25 pequeños este verano. Los interesados pueden ponerse en contacto con ellos para conocer el proceso.
Casi la mitad de los españoles afirma que tiene dificultades para descansar
En La Rioja 400 personas reciben tratamiento para la Apnea Obstructiva del Sueño y muchas más las padecen sin haber saberlo. Por todo ello, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica ofrece diagnósticos gratuitos en una unidad móvil. Estos días hace parada en Logroño.
En La Rioja hay 2.200 personas diagnosticadas de Parkinson
Aunque muchas más padecen la enfermedad sin conocerlo. Mañana se celebra su Día Mundial con una reivindicación de la asociación riojana de pacientes: que se diagnostique antes para ralentizar su progresión.