El folclore está de moda

Hace más de cuatro décadas un grupo de personas se propusieron retomar la cultura tradicional de las danzas riojanas. Hablamos de Contradanza, una asociación cultural que nació en 1983.

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Una de las más representativas es la jota, que se puede bailar en pareja o en grupo. Una forma de contar quienes somos y de dónde venimos por medio de pasos rápidos y figuras que requieren atención constante. Porque esto no se encuentra en los libros: se trasmite de generación en generación.

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Se baila en Logroño, pero también en los pueblos de la comunidad. Porque estas danzas nacieron en las plazas de los pueblos y sus celebraciones y son una forma de cultura inmaterial que aún permanece. Y unas tradiciones que se mantienen así, de padres a hijos, de abuelos a nietos... requieren que se sigan transmitiendo para que no se apaguen. Y las redes sociales son la mejor manera de conseguirlo.

Y lo están logrando con jóvenes cercanos a la veintena, sobre todo, gracias a los vídeos cortos que ofrecen Tiktok e Instagram y su rápida difusión y viralidad.

Se reinventan sin perder su esencia porque lo que se recuerda nunca muere.