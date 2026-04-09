El anuncio de su jubilación ha sido una auténtica locura. Lorenzo Cañas lleva toda la vida entre fogones. Primero en el Mesón la Merced. Lo compró en 1971, la víspera de San Bernabé... doce días después de casarse.

Lorenzo Cañas se jubila tras una vida dedicada a los fogones

Además, fue el primero en montar un restaurante, El Palacete, con un museo del vino, una bodega con 40 mil botellas y sumiller en sala, que fue el primero de la Rioja. Este cocinero inquieto tuvo que reinventarse porque a lo largo de su carrera ha sufrido varias crisis, como la de 2008 o la de la pandemia de 2020.

Aún así, la última treintena de su carrera los ha pasado en frente de su última La Merced, un salón de eventos y banquetes por el que ha pasado gran parte de la sociedad riojana.

Lorenzo Cañas se jubila tras una vida dedicada a los fogones RTVE LA RIOJA

Un referente de la cocina riojana que reconoce que gran parte de sus premios y reconocimientos son gracias a su equipo y que ellos son una pieza indispensable de su carrera.

Ahora, cuando se acerca a su 80 cumpleaños, ha decidido que ha llegado el momento de decir adiós. Su mejor premio es dedicarle tiempo de calidad a su mujer, que está pasando una etapa delicada de salud.

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Para no perder su legado, los nuevos propietarios quieren llamar a su proyecto Finca San Lorenzo.