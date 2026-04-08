El deán de la catedral evita pronunciarse sobre los pagos que recibe el párroco de Toledo condenado por violar a una menor

Según una investigación realizada por el diario El País, la archidiócesis de Toledo estaría pagando el sueldo de un cura condenado por violar a una menor mientras le practicaba exorcismos en Talavera de la Reina.

El deán de la catedral evita pronunciarse Tras conocer que el arzobispado de Toledo continúa retribuyendo al condenado a pesar de estar en prisión, al ser preguntado por este asunto, el deán de la catedral de Toledo, Juan Pedro Sánchez, ha evitado dar una explicación al respecto. Asegura que no está al tanto de la situación actual de ese tema al tratarse de una cuestión administrativa y ser el responsable de la catedral primada: "Lamentamos lo sucedido. Se le condenará porque eclesiásticamente ha habido una causa y cuando salga la resolución se decidirá lo que se hará", apunta.