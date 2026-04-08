El deán de la catedral evita pronunciarse sobre los pagos que recibe el párroco de Toledo condenado por violar a una menor
- La archidiócesis de Toledo estaría pagando el sueldo de un cura condenado en 2021
- Los hechos ocurrieron cuando la víctima tenía entre 14 y 17 años
Según una investigación realizada por el diario El País, la archidiócesis de Toledo estaría pagando el sueldo de un cura condenado por violar a una menor mientras le practicaba exorcismos en Talavera de la Reina.
El deán de la catedral evita pronunciarse
Tras conocer que el arzobispado de Toledo continúa retribuyendo al condenado a pesar de estar en prisión, al ser preguntado por este asunto, el deán de la catedral de Toledo, Juan Pedro Sánchez, ha evitado dar una explicación al respecto.
Asegura que no está al tanto de la situación actual de ese tema al tratarse de una cuestión administrativa y ser el responsable de la catedral primada: "Lamentamos lo sucedido. Se le condenará porque eclesiásticamente ha habido una causa y cuando salga la resolución se decidirá lo que se hará", apunta.
En prisión desde 2024 por violar a una menor
El Tribunal Supremo condenó en 2021 al sacerdote José Luis Galán a ocho años de cárcel. Desde que entró en prisión en 2024, la iglesia le paga su sueldo porque, según la documentación a la que ha accedido dicho periódico, lo considera inocente.
La víctima envió una carta al Papa en 2017 denunciando lo sucedido. Fue entonces cuando el arzobispo de Toledo abrió un proceso canónico, pero lo derivó al tribunal eclesiástico de la Rota, que a su vez sentenció la inocencia del sacerdote.
Los hechos ocurrieron mientras el acusado ejercía como director espiritual de la víctima en un colegio de Talavera de la Reina (Toledo), cuando ella tenía entre 14 y 17 años. En su sentencia, el alto tribunal también confirmó la obligación de indemnizar a la víctima con 100.000 euros por los daños morales sufridos.