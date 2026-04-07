El Gobierno de Navarra pagará incentivos a los médicos por reducir las listas de espera

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea pone en marcha un proyecto piloto de incentivos económicos para los médicos que consigan objetivos ligados a la reducción de las listas de espera. De momento se probará de abril a junio en los Servicios de Traumatología y Rehabilitación (dos de los que tienen las listas más abultadas en la red pública) de los Hospitales de Pamplona, Estella y Tudela y, según sus resultados, se ampliará al resto de servicios.

Salud compensará económicamente a aquellos médicos que logren mejorar la accesibilidad de los pacientes a sus servicios. Desde Osasunbidea aclaran que no se trata necesariamente de trabajar más, sino de reorganizar prioridades.

"No es hacer más, el objetivo es conseguir los mejores resultados, y en este caso es que cuando el paciente necesite hacerse una prueba o ser intervenido, sea en el tiempo adecuado", asegura el gerente del Sindicato Navarro de Salud, Jon Guajardo. E insisten que no supondrá un deterioro en la calidad de atención al paciente.

Si el proyecto, para el que se destinarán 200.000 euros, alcanza los “objetivos de reducción de listas de espera y aumento de actividad ordinaria”, que se evaluará entre julio y agosto, se barajará ampliarlo “al resto de servicios” los dos meses siguientes para, finalmente, determinar su implantación en “toda la organización”.

Para controlar esta nueva modalidad de retribución se hará un control trimestral a efectos de pago en 2026, que posteriormente podría ser anual, y un seguimiento mensual de datos e indicadores para poder establecer medidas de corrección en materia de gestión