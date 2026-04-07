El Gobierno de Navarra pagará incentivos a los médicos por reducir las listas de espera
- Se trata de un "proyecto piloto de pago por objetivos" en las especialidades con más carga asistencial
- De momento se probará de abril a junio en los Servicios de Traumatología y Rehabilitación
El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea pone en marcha un proyecto piloto de incentivos económicos para los médicos que consigan objetivos ligados a la reducción de las listas de espera. De momento se probará de abril a junio en los Servicios de Traumatología y Rehabilitación (dos de los que tienen las listas más abultadas en la red pública) de los Hospitales de Pamplona, Estella y Tudela y, según sus resultados, se ampliará al resto de servicios.
Salud compensará económicamente a aquellos médicos que logren mejorar la accesibilidad de los pacientes a sus servicios. Desde Osasunbidea aclaran que no se trata necesariamente de trabajar más, sino de reorganizar prioridades.
"No es hacer más, el objetivo es conseguir los mejores resultados, y en este caso es que cuando el paciente necesite hacerse una prueba o ser intervenido, sea en el tiempo adecuado", asegura el gerente del Sindicato Navarro de Salud, Jon Guajardo. E insisten que no supondrá un deterioro en la calidad de atención al paciente.
Si el proyecto, para el que se destinarán 200.000 euros, alcanza los “objetivos de reducción de listas de espera y aumento de actividad ordinaria”, que se evaluará entre julio y agosto, se barajará ampliarlo “al resto de servicios” los dos meses siguientes para, finalmente, determinar su implantación en “toda la organización”.
Para controlar esta nueva modalidad de retribución se hará un control trimestral a efectos de pago en 2026, que posteriormente podría ser anual, y un seguimiento mensual de datos e indicadores para poder establecer medidas de corrección en materia de gestión
Críticas del Sindicato Médico Navarro
Ante las críticas del Sindicato Médico, que rechaza la medida porque supone más carga asistencial, Salud argumenta que se trata de una herramienta complementaria: "Dándole la razón al sindicato médico que nos convendría tener más profesionales, tenemos que trabajar en mejorar las plantillas, fidelizarlas y trabajar en la gestión para optimizarla", afirma el director del Sindicato Navarro de Salud, Nacho Iriarte.
Desde el punto de vista de fondo, el sindicato médico mayoritario de Navarra ha considerado que esta estrategia para la disminución de las listas de espera se ha planteado “sin tener en cuenta la situación sanitaria actual”, achacando el problema a “la escasez de plantilla médica”. El departamento de Salud, no obstante, dice que el diálogo está abierto.