El mejor pan artesano de España se elabora en Pamplona

Harina, agua y sal son los únicos ingredientes de una receta que destaca por su sencillez. Sin embargo, las posibilidades son infinitas. Iker Oroz, de la panadería Anik es el responsable de hacer el mejor pan artesanal de España. “Lleva harina integral y no integral molida a la piedra, sal de Navarra, que siempre le da un toque, y sobre todo, la mano del panadero y el cariño que le pongas” y esa receta le ha valido el premio en la feria Alimentaria celebrada hace unos días en Barcelona.

El mejor pan artesanal de España “Hago el pan que me gusta comer. Crujiente, con color y con una miga jugosa” reconoce que no presentó en la feria un pan especial, sino el pan que vende a sus clientes diariamente en la panadería que tiene en el barrio de Mendebaldea de Pamplona. Desde que han obtenido esta distinción, no dan abasto “afortunadamente, no hemos parado de trabajar. La gente se ha enterado del premio y están viniendo cada vez más” nos cuenta agradecido Iker.

Un giro en su vida Iker Oroz trabajaba en una fábrica, pero reconoce que no le hacía feliz. Cuando se quedó sin empleo decidió darle un giro a su vida “me gustaba la fotografía y el pan; con las fotos no me iba a ganar la vida, así que lo intenté con el pan y aquí estamos”. En la aventura de abrir el obrador tras formase en Barcelona, le acompaña Keiko Shiraishi. Legó de Osaka hace ya 15 años y tras coincidir con Iker en otra panadería, terminó haciendo equipo con él. Fusión de talento navarro y japonés que ha dado como resultado un pan de campeonato. “En casa notábamos que el pan que comprábamos no nos sentaba bien y empezamos a elaborar nuestro propio pan con una panificadora. Notamos la diferencia muy pronto”. Por eso, Iker sigue elaborando el pan de la manera más natural posible y eso le ha llevado a cosechar este primer premio. “Sabíamos que hacíamos buen pan, pero cuando hay un jurado que lo reconoce, parece que ya no nos cuesta tanto decirlo en voz alta” dice Keiko con humildad.