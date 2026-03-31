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Lo más importante de Telerioja: 31/03/2026

Una joven con trenzas, camiseta roja y un collar con los colores de una bandera regional, hace un gesto de corazón con sus manos mientras mira a la cámara, con un atril y flores de fondo.
RTVE LA RIOJA

Esta tarde procesionará la Cofradía de la Flagelación de Jesús

Esta tarde procesionará la Cofradía de la Flagelación de Jesús - Informativo Telerioja | Ver
Esta tarde procesionará la Cofradía de la Flagelación de Jesús

 Como en todas, cada miembro tiene su función.. desde portar el paso, a acompañarlo con los tambores y cornetas o simplemente procesionar a su lado. En muchos casos es una tradición que pasa de generación en generación.

El año pasado se diagnosticaron en la Rioja 292 casos de cáncer de colon

El año pasado se diagnosticaron en la Rioja 292 casos de cáncer de colon - Informativo Telerioja | Ver
El año pasado se diagnosticaron en la Rioja 292 casos de cáncer de colon

Los expertos insisten en la prevención y animan a la población con mayor riesgo de sufrir la enfermedad a someterse a los cribados ya que salvan vidas. Aseguran que 9 de cada 10 personas sobrevivirían si se detectase a tiempo en todos los casos.

La Rioja sigue siendo la cuarta comunidad más segura de España

La Rioja sigue siendo la cuarta comunidad más segura de España - Informativo Telerioja | Ver
La Rioja sigue siendo la cuarta comunidad más segura de España

Lo ha dicho tras el anuncio de una inversión de más de 23 millones de euros por parte de interior en el centro de adiestramientos especiales de Logroño. La Rioja cuenta a día de hoy con más de 1600 efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado. 

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