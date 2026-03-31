Lo más importante de Telerioja: 31/03/2026

Esta tarde procesionará la Cofradía de la Flagelación de Jesús 02.09 min Esta tarde procesionará la Cofradía de la Flagelación de Jesús Como en todas, cada miembro tiene su función.. desde portar el paso, a acompañarlo con los tambores y cornetas o simplemente procesionar a su lado. En muchos casos es una tradición que pasa de generación en generación.

El año pasado se diagnosticaron en la Rioja 292 casos de cáncer de colon 02.01 min El año pasado se diagnosticaron en la Rioja 292 casos de cáncer de colon Los expertos insisten en la prevención y animan a la población con mayor riesgo de sufrir la enfermedad a someterse a los cribados ya que salvan vidas. Aseguran que 9 de cada 10 personas sobrevivirían si se detectase a tiempo en todos los casos.