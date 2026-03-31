Lo más importante de Telerioja: 31/03/2026
RTVE LA RIOJA
Esta tarde procesionará la Cofradía de la Flagelación de Jesús
Como en todas, cada miembro tiene su función.. desde portar el paso, a acompañarlo con los tambores y cornetas o simplemente procesionar a su lado. En muchos casos es una tradición que pasa de generación en generación.
El año pasado se diagnosticaron en la Rioja 292 casos de cáncer de colon
Los expertos insisten en la prevención y animan a la población con mayor riesgo de sufrir la enfermedad a someterse a los cribados ya que salvan vidas. Aseguran que 9 de cada 10 personas sobrevivirían si se detectase a tiempo en todos los casos.
La Rioja sigue siendo la cuarta comunidad más segura de España
Lo ha dicho tras el anuncio de una inversión de más de 23 millones de euros por parte de interior en el centro de adiestramientos especiales de Logroño. La Rioja cuenta a día de hoy con más de 1600 efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado.