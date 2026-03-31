Identificats sis menors per l'atac homòfob a un docent de l'institut d'Andratx
- Els investigadors han remès l'informe a Fiscalia de Menors
- El Govern vol reforçar la figura del docent mentre els sindicats alerten que no són casos aïllats
La Guàrdia Civil ha identificat sis menors d'Andratx com a pressumptes responsables de l'atac homòfob a un professor d'institut. Els investigadors han remès l'informe a Fiscalia de Menors. L'Assemblea de Docents diu que les manques de respecte i agressions van en augment, però són minoritàries. L'any passat es varen activar 79 protocols per agressions a mestres i professors a les Illes.
Sis menors identificats
La Guàrdia Civil ja ha identificat els sis menors autors de difondre missatges homòfobs contra un professor de l'Institut d'Andratx. No són del mateix col·legi, sí del municipi. En les properes hores, Fiscalia de Menors els hi prendrà declaració. La Conselleria d'Educació aposta per reforçar la figura del docent mentre que els sindicats docents denuncien que no són casos aïllats sinó una manca de respecte que creix a les aules.
"Hem de reforçar la figura del docent, això no pot tornar a passar, " ha declarat el conseller d'Educació, Antoni Vera. La cartera que lidera prepara un "pla de benestar docent" per reforçar la figura de mestres i professors.
"Som una professió de risc"
Mentrestant, el protocol en cas d'agressió ofereix als docents suport psicològic i l'Advocacia de la Comunitat. Però els sindicats denuncien que no són agressions aïllades, davant un augment de manca de respecte a les aules. "L'agressió física és conseqüència de mesos i anys d'agressions verbals, denúncies, falsetats o calúmnies", alerta Marina Vergés, portaveu de l'Assamblea de Docents.
Per evitar aqueste conductes, diu el conseller, també està la nova figura dels psicòlegs a Secundària, que cerca incidir en la part emocional i corregir conductes inadequades. Les més habituals, a través de xarxes.
Els docents lamenten que, en moltes ocasions, els adolescents repeteixen conductes que veuen a ca seva. A més, sense conseqüències, sense sancions disciplinàries, immediates. "Tenim la sensació que som una professió de risc, ens hauríem de plantejar per què no hi ha docents", considera Verger.
Conselleria i docents coincideixen: és fonamental tornar a posar en valor la figura de mestres i professors.