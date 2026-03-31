Crecen las lesiones medulares por accidentes de bicicleta en el Hospital de Parapléjicos

El Hospital Nacional de Parapléjicos advierte del aumento de las lesiones medulares derivadas de accidentes de bicicleta. A lo largo de 2025, el centro toledano ha atendido a un total de 1.232 personas, de las cuales 233 procedían de otras comunidades autónomas.

Causas traumáticas y accidentes de bicicleta

Entre los nuevos pacientes con lesión medular, las causas traumáticas volvieron a ser las más frecuentes, con 121 casos, frente a 101 de origen no traumático. Las caídas constituyen la principal causa de ingreso (58 casos), seguidas de los accidentes de tráfico y, en tercer lugar, de los accidentes de bicicleta.

Son precisamente estos últimos los que han despertado la preocupación de los profesionales del hospital. El peso de la bicicleta en los accidentes deportivos y viales está aumentando entre los casos que derivan en lesión medular. De los 15 accidentes deportivos registrados en 2025, nueve se produjeron durante la práctica del ciclismo, uno de los cuales terminó en fallecimiento.

“Muy por detrás de los accidentes derivados del ciclismo quedaron los de otras prácticas deportivas como la escalada, la zambullida, el senderismo, el quad o el surf”, detalla Mónica Alcobendas, directora gerente del Hospital Nacional de Parapléjicos.