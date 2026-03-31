Les sonará su nombre porque su otra pasión es la cocina y fue concursante de la tercera temporada de Masterchef Junior. Pero ahora se dedica a su otro gran mundo: la moda. Y todo empezó como tantos otros diseñadores gracias a sus estudios, con los que pudo dar forma a su primer gran proyecto Subversivo, con el que desfiló en Madrid.

Pero sus pinitos en el diseño los hacía desde mucho antes: haciendo sudaderas bordadas para su círculo cercano, que adquirieron mucho éxito mediante al boca a boca. Y más tarde, en bachillerato, pasaba las horas muertas con el lápiz en la mano.

Bruno Langarica, el nuevo referente riojano en la moda RTVE LA RIOJA

Un estilo diferente pero único Sus diseños no son los típicos porque busca vestir a las nuevas masculinidades. Una de sus señas de identidad es el bordado a mano pero también tienen mucho protagonismo las corbatas y las prendas oversize, con cortes grandes. Bruno Langarica, el nuevo referente riojano en la moda RTVE LA RIOJA Su propia marca, Langarica, surge a la vez que sus estudios superiores en moda. Su referente es Palomo Spain, porque considera que comparten una forma similar de ver la moda.

Ha trabajado con artistas muy conocidos Pese a su juventud, este jóven de 23 años, ha trabajado con artistas muy conocidos, como Mayo. Le vistió por primera vez para el Coca Cola Music Experience y ha seguido colaborando con él. O con la cantante Leire Martínez, con la que también ha colaborado. También con su compañera de Masterchef Junior, la influencer Maria Querol. En estos casos el proceso creativo es un poco diferente, porque prima el estilo de cada persona pero manteniendo la identidad de la marca. Por eso, es importante saber consensuar. Después viene ya la parte de pruebas y prototipos hasta llegar al diseño final.