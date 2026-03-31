Bruno Langarica, el nuevo referente riojano en la moda
- Bruno Langarica se graduó hace cuatro meses del grado de diseño de moda y ya ha dado sus primeros pasos como diseñador
- Estará en la segunda edición de la Gala de la Moda Riojana el próximo 11 de abril
Les sonará su nombre porque su otra pasión es la cocina y fue concursante de la tercera temporada de Masterchef Junior. Pero ahora se dedica a su otro gran mundo: la moda. Y todo empezó como tantos otros diseñadores gracias a sus estudios, con los que pudo dar forma a su primer gran proyecto Subversivo, con el que desfiló en Madrid.
Pero sus pinitos en el diseño los hacía desde mucho antes: haciendo sudaderas bordadas para su círculo cercano, que adquirieron mucho éxito mediante al boca a boca. Y más tarde, en bachillerato, pasaba las horas muertas con el lápiz en la mano.
Un estilo diferente pero único
Sus diseños no son los típicos porque busca vestir a las nuevas masculinidades. Una de sus señas de identidad es el bordado a mano pero también tienen mucho protagonismo las corbatas y las prendas oversize, con cortes grandes.
Su propia marca, Langarica, surge a la vez que sus estudios superiores en moda. Su referente es Palomo Spain, porque considera que comparten una forma similar de ver la moda.
Ha trabajado con artistas muy conocidos
Pese a su juventud, este jóven de 23 años, ha trabajado con artistas muy conocidos, como Mayo. Le vistió por primera vez para el Coca Cola Music Experience y ha seguido colaborando con él. O con la cantante Leire Martínez, con la que también ha colaborado.
También con su compañera de Masterchef Junior, la influencer Maria Querol. En estos casos el proceso creativo es un poco diferente, porque prima el estilo de cada persona pero manteniendo la identidad de la marca. Por eso, es importante saber consensuar. Después viene ya la parte de pruebas y prototipos hasta llegar al diseño final.
Estará en la segunda edición de la Gala de la Moda Riojana
El día 11 de abril, el Centro de la Cultura del Rioja acoge la segunda edición de la Gala de la Moda Riojana, en la que Bruno es uno de sus participantes. Tanto él como René Esteya, José Manuel Peña y Esther Aramendía presentarán colecciones basadas en el mundo del vino y en la obra de Rafael Azcona, en el año en el que se conmemora el centenario del guionista.
Precisamente Bruno se basa en una de las obras menos conocidas del cineasta logroñés, Un hombre llamado flor de otoño , y presentará la colección Blanco Travesti. Es la primera vez que, pese a su experiencia, pisa una pasarela de su tierra y lo hará, una vez más, con su característico estilo basado en las nuevas masculinidades.