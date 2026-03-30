Una vintena de vols pateixen retards a l'aeroport de Palma en el primer dia de vaga
- Aena preveu que les demores s'agreugin a mesura que avança la jornada
- Els sindicats protesten per retards salarials en ple inici de Setmana Santa
L'inici de la vaga de serveis de terra als aeroports, combinada amb l'arrencada de la Setmana Santa, està provocant retards a vols de sortida i arribada a Son Santjoan i a Eivissa. Aena preveu que les demores s'agreugin a mesura que avança la jornada. Els treballadors fan aturades parcials al torn de dematí, horabaixa i nit, tant aquest dilluns com dimecres i divendres.
Una vintena de vols cancel·lats a Palma
Els retards es van acumulant a l'aeroport de Palma i d'Eivissa per la vaga en el principal operador de serveis de terra, Groundforce. Els sindicats protesten per retards, en aquest cas, salarials... en ple inici de Setmana Santa.
Mig miler de treballadors a Palma, la meitat a Eivissa, estan cridats a la vaga: ni assistir operacions en pista, ni carregar les aeronaus, ni descarregar els equipatges. Aturaran deu hores, per franges, dilluns, dimecres i divendres, fins que l'empresa, Groundoforce, pagui els retards salarials.
Els sindicats CCOO, UGT i USO han convocat una vaga indefinida pels treballadors de la companyia del grup Globalia a partir d'aquest dilluns. Es farà en tres franges horàries i afectarà els 12 aeroports on opera la companyia: Barcelona, Madrid, Alacant, València, Palma, Eivissa, Màlaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura i Bilbao.
La vaga, convocada per discrepàncies salarials amb la companyia, s'ha fixat en els torns de matí, horabaixa i vespre: de les 05:00 a les 07:00, de les 11:00h a les 17:00h, i de les 22:00h a les 00:00h).
En ple inici de Setmana Santa, i amb uns serveis mínims dels serveis de terra del 70%. Només aquest dilluns hi ha programats gairebé 700 vols a Palma i 200 a Eivissa.