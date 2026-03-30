En torno a estos días de Semana Santa, en Villoslada de Cameros se produce un evento muy singular: la tradicional instalación de la sarga en el retablo mayor de la iglesia de Nuestra Señora del Sagrario. Una instalación que requiere, incluso, del uso de poleas gracias a un sistema que hace que se enrolle y suba. Pero el proceso no es sencillo porque la sarga es más ancha que el retablo y tienen que tener especial delicadeza para no dañarlo.

Villoslada de Cameros, en La Rioja, ya luce su tradicional sarga RTVE LA RIOJA// LA RIOJA TURISMO

Esta sarga está compuesta por cinco piezas de lino y una policromía similar a la pintura flamenca del siglo XVI. Está compuesta por 17 escenas con la crucifixión como cuadro central.

Una joya religiosa, artística y cultural que se puede visitar solo en Semana Santa en este pequeño pueblo de La Rioja.