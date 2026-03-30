Triple corona para Laso y doctorado para Albisu

Unai Laso y Jon Ander Albisu son los nuevos campeones del Parejas de pelota a mano 2026 tras derrotar 22 a 16 a Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia en la final disputada en el Navarra Arena de Pamplona ante más de 3.000 espectadores.

La gran final arrancó con tensión y un largo intercambio de golpes, reflejo de la igualdad entre las dos parejas. Altuna y Ezkurdia lograron adelantarse por primera vez con un 5-6, en un inicio en el que Unai Laso se mostró algo falto de acierto. El partido avanzó con cautela, especialmente por parte de los delanteros, que evitaron asumir riesgos innecesarios. Altuna optó por apoyarse en el trabajo de Ezkurdia, buscando desgastar al rival desde la zaga. Sin embargo, el 13-9 marcó un punto de inflexión que permitió a Laso y Albisu abrir una brecha decisiva.

A partir de ahí, la pareja campeona fue claramente a más, ampliando su ventaja hasta un 18-10 que dejaba el encuentro prácticamente sentenciado. Ezkurdia trató de reengancharse al partido con un gancho que colocó el 19-15 y devolvió algo de emoción al duelo. No obstante, dos errores consecutivos de Ezkurdia y Altuna terminaron por sentenciar la final con el 21-15. Laso se encargó de cerrar el partido con el definitivo 22-16.

Una final "fea" Unai Laso reconoció, en sala de prensa, que la final había sido "de las que no gusta a los aficionados". "Nosotros teníamos que afear el partido. Echar pelotas atrás, castigar a Ezkurdia contra la pared izquierda una y otra vez". Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia señalaron que Laso y Albisu "son justos vencedores". "Ellos han jugado a lo que querían y nosotros no", explicaba Altuna III.

Albisu MVP Jon Ander Albisu fue elegido mejor pelotari de la final, MVP, por su seguridad y su dominio desde la zaga con pelotazos tremendos que superaron la defensa numantina de Ezkurdia. Albisu, 35 años, logra su primer campeonato después de 16 años en la pelota profesional.

Triple corona para Laso Unai Laso consigue su tercera txapela, la primera del parejas después de dos finales perdidas. Ya tiene su triple corona: manomanista, 4 y ½ y parejas y se mete entre los grandes de la historia de la pelota a mano. Además logró ganarle su primera final a Jokin Altuna, había perdido dos anteriormente contra el delantero guipuzcoano.