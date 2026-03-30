Lo más importante de Telerioja: 30/03/2026

Lo hacen con dos propósitos concretos: conocer la región pero sobre todo disfrutar de nuestra gastronomía.

Las previsiones del tiempo no han desanimado a los turistas que han elegido La Rioja para pasar sus vacaciones de Semana Santa

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En Logroño la Hermandad de Cofradías ha estrenado nueva sede canónica

01.55 min En Logroño la Hermandad de Cofradías ha estrenado nueva sede canónica

Se trata de la parroquia de Santa Teresita que ha ampliado el número de pasos que guarda y que procesionarán estos días por nuestras calles.