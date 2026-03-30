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Lo más importante de Telerioja: 30/03/2026

La imagen presenta a dos mujeres montadas a caballo, vestidas con atuendos que evocan la antigua Roma, incluyendo cascos dorados con plumas, capas rojas y armaduras.
Lo más importante de Telerioja: 30/03/2026 RTVE LA RIOJA
RTVE LA RIOJA

Las previsiones del tiempo no han desanimado a los turistas que han elegido La Rioja para pasar sus vacaciones de Semana Santa

Las previsiones del tiempo no han desanimado a los turistas que han elegido La Rioja para pasar sus vacaciones de Semana Santa - Informativo Telerioja | Ver
Las previsiones del tiempo no han desanimado a los turistas que han elegido La Rioja para pasar sus vacaciones de Semana Santa

 Lo hacen con dos propósitos concretos: conocer la región pero sobre todo disfrutar de nuestra gastronomía.

En Logroño la Hermandad de Cofradías ha estrenado nueva sede canónica

En Logroño la Hermandad de Cofradías ha estrenado nueva sede canónica - Informativo Telerioja | Ver
En Logroño la Hermandad de Cofradías ha estrenado nueva sede canónica

Se trata de la parroquia de Santa Teresita que ha ampliado el número de pasos que guarda y que procesionarán estos días por nuestras calles.

Durante este fin de semana Calahorra retrocedió 2000 años para recordar con ambiente festivo su pasado romano

Durante este fin de semana Calahorra retrocedió 2000 años para recordar con ambiente festivo su pasado romano. - Informativo Telerioja | Ver
Durante este fin de semana Calahorra retrocedió 2000 años para recordar con ambiente festivo su pasado romano.

Fue una de las ciudades más importantes del imperio romano en el valle del Ebro. Teatro, danza, recreaciones históricas y un gran mercado han compuesto el programa de Mercaforum

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