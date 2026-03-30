Lo más importante de Telerioja: 30/03/2026
RTVE LA RIOJA
Las previsiones del tiempo no han desanimado a los turistas que han elegido La Rioja para pasar sus vacaciones de Semana Santa
Lo hacen con dos propósitos concretos: conocer la región pero sobre todo disfrutar de nuestra gastronomía.
En Logroño la Hermandad de Cofradías ha estrenado nueva sede canónica
Se trata de la parroquia de Santa Teresita que ha ampliado el número de pasos que guarda y que procesionarán estos días por nuestras calles.
Durante este fin de semana Calahorra retrocedió 2000 años para recordar con ambiente festivo su pasado romano
Fue una de las ciudades más importantes del imperio romano en el valle del Ebro. Teatro, danza, recreaciones históricas y un gran mercado han compuesto el programa de Mercaforum