La excavación del nuevo túnel de Belate se encuentra al 88%

Las obras para duplicar el actual túnel de Belate prosiguen a buen ritmo. En estos momentos, la excavación del nuevo corredor subterráneo se encuentra al 88%. La nueva infraestructura medirá un total de 2.856 metros, y se ha diseñado en paralelo al actual conducto que une Pamplona con Francia.

En estos momentos, se han excavado unos 1.860 metros por la cara norte y casi 700 metros por la cara sur. La previsión es unir ambas caras a finales de junio, aunque posteriormente habrá que realizar los trabajos de 'destroza', que se corresponden con la parte inferior.

Óscar Chivite, consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, ha comentado que "es una obra que se ha enfrentado a retos importantes que hemos conocido, con unos cambios continuos en la tipología de la geología, con una dificultad añadida por una importante cantidad de agua". En este sentido, ha evitado confirmar si la obra estará terminada en diciembre de 2027, tal y como se había anticipado en un principio.

Además, ha comentado que el Ejecutivo está trabajando en el nuevo modificado del proyecto, después de que la Intervención General emitiera un reparo suspensivo al primer sobrecoste de 8,5 millones de euros. "Estamos trabajando la empresa, junto con la Intervención y el Gobierno, para buscar las fórmulas para continuar con los abonos de los imprevistos. Se está empezando a tramitar el modificados dos", ha afirmado Chivite..