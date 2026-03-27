Los propios alumnos definen la PAU, la Prueba de Acceso a la Universidad, como un agobio constante. Pero ya solo queda el último empujón. Lo que peor llevan es la gran cantidad de temario que deben estudiar en muy poco tiempo pero para eso existe una solución: llevarlo al día.

Cuenta atrás para la Prueba de Acceso a la Universidad RTVE LA RIOJA

La labor de padres, profesores y orientadores es clave para sacar adelante el curso. Porque la gestión emocional cuesta. Pero para que se les haga un poco más llevadero, muchos docentes deciden trabajar desde mediados del curso con los modelos definitivos. Esos que luego tendrán delante en los exámenes oficiales. Lo hacen para que aprendan a gestionar la presión pero también sus propias expectativas y también las de sus familias.

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Y sus técnicas para el estudio son variadas. Algunos emplean colores para memorizar mejor los conceptos, otros prefieren los esquemas. Una decisión importante para su futuro, pero no definitiva. Porque siempre pueden, después, cambiar de grado, universidad, o hacer otro tipo de estudios como los grados de formación profesional.