Ya está abierto el plazo para solicitar el arranque de viñedo en La Rioja

El nuevo reglamento de la cosecha en verde ya está publicado en el Boletín Oficial de La Rioja. La principal novedad es que el viticultor que se comprometa al arranque de viñedo tendrá 15 puntos extra sobre los demás. Cuando llegue el momento deberán cumplir el compromiso. Si no lo hacen, la penalización es devolver la subvención completa. Estas ayudas tienen un objetivo claro: retirar del mercado el excedente de uva, sobre todo en tempranillos y viñedos jóvenes.

Requisitos para optar a las ayudas Primará realizar la cosecha en verde en viñas de variedad tempranillo tinto y en viñedos de menos de 35 años o que sean solicitados de forma colectiva. También se bonificará con más puntos a los viticultores profesionales, a los menores de 40 años, y a las explotaciones de titularidad compartida. Ya está abierto el plazo para solicitar el arranque de viñedo RTVE LA RIOJA

Las cuantías El precio por hectárea es menor que en la campaña anterior: casi 1.000 euros menos. Calculan que, de media, pueden oscilar entre los 2.300 y los 2.600 euros por hectárea. Ya está abierto el plazo para solicitar el arranque de viñedo RTVE LA RIOJA