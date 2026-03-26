Ya está abierto el plazo para solicitar el arranque de viñedo en La Rioja
- Ya se conocen todas las novedades de la nueva convocatoria de ayudas para la cosecha en verde
- La principal novedad es que se va a premiar al viticultor que se comprometa a arrancar viñedo. El objetivo es retirar del mercado el excedente de uva
El nuevo reglamento de la cosecha en verde ya está publicado en el Boletín Oficial de La Rioja. La principal novedad es que el viticultor que se comprometa al arranque de viñedo tendrá 15 puntos extra sobre los demás. Cuando llegue el momento deberán cumplir el compromiso. Si no lo hacen, la penalización es devolver la subvención completa. Estas ayudas tienen un objetivo claro: retirar del mercado el excedente de uva, sobre todo en tempranillos y viñedos jóvenes.
Requisitos para optar a las ayudas
Primará realizar la cosecha en verde en viñas de variedad tempranillo tinto y en viñedos de menos de 35 años o que sean solicitados de forma colectiva. También se bonificará con más puntos a los viticultores profesionales, a los menores de 40 años, y a las explotaciones de titularidad compartida.
Las cuantías
El precio por hectárea es menor que en la campaña anterior: casi 1.000 euros menos. Calculan que, de media, pueden oscilar entre los 2.300 y los 2.600 euros por hectárea.
Para el gobierno riojano, el presupuesto del Ministerio es insuficiente
Para el gobierno riojano, el presupuesto asignado por el Ministerio casi 16 millones de euros es insuficiente y presentarán un recurso. El plazo para solicitar las ayudas ya ha empezado y termina el 23 de abril. La retirada de la uva debe ejecutarse antes del 15 de julio.