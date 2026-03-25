Lo más importante de Telerioja: 25/03/2026
RTVE LA RIOJA
Ya conocemos todas las novedades de la nueva convocatoria de ayudas para la cosecha en verde
La cuantía por hectárea será menor que otros años. La principal novedad es que se premiará por primera vez al viticultor que se comprometa a arrancar el viñedo. Todo con el objetivo de retirar del mercado el excedente de uva, sobre todo de la variedad tempranillo y procedente de viñas de menos de 35 años.
ATRADIS, la Asociación de Transportistas, denuncia que las rebajas aprobadas por el Gobierno de España no son suficientes
Dicen que en menos de 48 horas la petroleras han neutralizado el efecto lo que hace que sean beneficiosas para particulares y no para las empresas.
Más de 3.200 estudiantes de ESO y Bachillerato de toda La Rioja pasarán entre hoy y mañana por la Feria de Formación Profesional
Algunos ya tienen claro lo que quieren estudiar. Pero quienes no, podrán conocer directamente de los alumnos que ya están estudiando los distintos grados, en qué consisten y sus posibles salidas laborales.