Lo más importante de Telerioja: 25/03/2026

Ya conocemos todas las novedades de la nueva convocatoria de ayudas para la cosecha en verde

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La cuantía por hectárea será menor que otros años. La principal novedad es que se premiará por primera vez al viticultor que se comprometa a arrancar el viñedo. Todo con el objetivo de retirar del mercado el excedente de uva, sobre todo de la variedad tempranillo y procedente de viñas de menos de 35 años.