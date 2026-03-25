Ayer fue el turno de la reunión de los vecinos con el ayuntamiento. Los vecinos rechazaron, en su mayoría, el proyecto de la empresa SOPREIN de instalarse en su pueblo en una finca municipal de unas 28 hectáreas de extensión. El proyecto fue declarado recientemente como de Interés Estratégico Regional por el Gobierno de la Rioja.

Se trata de una iniciativa que cuenta con una inversión que ronda los 23 millones de euros y, según el ejecutivo regional, daría trabajo a unas 116 personas de forma directa e indirecta.

La futura nueva planta de SOPREIN en Manjarrés divide al pueblo

Además, se prevé la creación de la variante LR-340 que sería necesaria para la circulación del transporte logístico de la empresa. Algo que preocupa a los vecinos, que alegan que pasaría por la mayoría de sus fincas.

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Sus defensores exponen que generará una gran creación de empleo en el pueblo y sus alrededores, mientras que sus detractores aducen que el proyecto deterioraría el entorno rural de la zona.

Los PIER, o Proyectos de Interés Estratégico Regional, son las iniciativas que, para el Gobierno de la Rioja, contribuyen a la producción y economía de la comunidad por su interés estratégico.