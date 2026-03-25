Detingut a Palma el líder d'una cèl·lula gihadista
- El presumpte terrorista ja ha estat traslladat a Madrid, on se li prendrà declaració a l'Audiència Nacional dins una causa secreta
- Altres dos homes de l'organització terrorista han estat detinguts a Tànger
Operació antiterrorista a Palma
Agents de la Policia Nacional han detengut almanco tres persones en una operació antiterrorista desenvolupada aquest dimecres a Palma. Dues han estat detingutes al Marroc, a Tànger, i l’altra, a Palma. L’arrest d’aquest últim s’ha dut a terme en un domicili situat en l’edifici d’habitatges del número 3 del carrer Gabriel Maura de Ciutat. Aquest pretenia atemptar a Espanya, tipus llop solitari.
La intervenció forma part d’una recerca de la Comissaria General d’Informació de la Policia Nacional i de la Direcció General de Vigilància del Marroc. En el dispositiu han participat també agents de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana, de la Unitat de Prevenció i Reacció (UPR) i de Guies Canins.
Els detinguts al Marroc finançaven i donaven suport logístic a combatents del Daesh als països del Sahel i Somàlia, mentre el líder a Espanya planejava un atac de terrorisme individual “de gran envergadura”, segons destaca la Policia Nacional en un comunicat. A més, l’arrestat, divulgava material de contingut de l’organització terrorista Daesh en els seus perfils de xarxes socials i havia manifestat la seva voluntat a viatjar per a fer el gihad en zona de conflicte.
Aquesta acció corona, segons el comunicat, l'”associació estratègica” entre Espanya i el Marroc que ha desarticulat més de 30 cèl·lules des de 2014, frustrant “grans amenaces” i “perilloses amenaces” per ambdós països.