Ceuta pone a punto sus playas para la temporada de baño
- Ya se trabaja en la reparación de desperfectos, valorada en un millón de euros
- La temporada estival se adelanta al 15 de mayo
Comienza la cuenta atrás para el inicio de la temporada de baño en Ceuta. El Gobierno ya ha anunciado su plan de emergencia previsto para adecentar las playas de la Ciudad Autónoma, valorado en más de un millón y medio de euros. Los esfuerzos están puestos en un proyecto de regeneración de playas, que busca reforzar la protección ante temporales. Ahora, esperan las autorizaciones y permisos por parte del Estado ante la gran envergadura que requerirán las obras.
Entre quienes aprovechan los primeros rayos de sol estos días festivos, coinciden en que el estado de las playas podría mejorarse. Especialmente, se refieren a la aparición de algas y los desniveles generados en la arena debido a las tormentas de este invierno, que han causado estragos en algunos puntos. También lamentan que los ascensores habilitados para acceder a los arenales permanezcan cerrados durante todo el año. "Mis padres son mayores, y no pueden utilizar las escaleras. Tampoco quienes tienen movilidad reducida. Deberían estar siempre en funcionamiento. Los usamos tanto mayores como niños", comentaba una usuaria. Desde el Ejecutivo no descartan estudiar su apertura permanente.
Las actuaciones de mejora ya han comenzado
Entre las medidas más relevantes destaca el dragado del foso, cuya intervención comenzará el 6 de abril. Se empleará maquinaria pesada para acabar con la dureza del material compactado en el fondo. Así, esperan poder alcanzar profundidades de hasta 3 metros. Desde el Ejecutivo aseguran que, de esta manera, "se busca evitar la necesidad de dragados similares durante las próximas décadas”.
Además, se realizará un aporte de arena en práctica totalidad de las playas de Bahía Sur y Bahía Norte. Estos materiales serán tomados de bancos marinos localizados en la zona del Tarajal tras labores de limpieza y preparación, garantizando la rápida autorización de la actuación. Las zonas afectadas incluyen la Almadrada, Chorrillo, Ribera, San Amaro, Benítez o Calamocarro. El inicio de la temporada de playa se adelantará al 15 de mayo, por lo que las tareas se completarán antes de esa fecha.