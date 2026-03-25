Ceuta pone a punto sus playas para la temporada de baño

Comienza la cuenta atrás para el inicio de la temporada de baño en Ceuta. El Gobierno ya ha anunciado su plan de emergencia previsto para adecentar las playas de la Ciudad Autónoma, valorado en más de un millón y medio de euros. Los esfuerzos están puestos en un proyecto de regeneración de playas, que busca reforzar la protección ante temporales. Ahora, esperan las autorizaciones y permisos por parte del Estado ante la gran envergadura que requerirán las obras.

Entre quienes aprovechan los primeros rayos de sol estos días festivos, coinciden en que el estado de las playas podría mejorarse. Especialmente, se refieren a la aparición de algas y los desniveles generados en la arena debido a las tormentas de este invierno, que han causado estragos en algunos puntos. También lamentan que los ascensores habilitados para acceder a los arenales permanezcan cerrados durante todo el año. "Mis padres son mayores, y no pueden utilizar las escaleras. Tampoco quienes tienen movilidad reducida. Deberían estar siempre en funcionamiento. Los usamos tanto mayores como niños", comentaba una usuaria. Desde el Ejecutivo no descartan estudiar su apertura permanente.