El ángel de Tudela ensaya su vuelo para Semana Santa

La Bajada del Ángel de Tudela es una de las tradiciones con más solera de la Semana Santa en Navarra. Este año Emma será la encargada de quitarle el velo a la virgen y anunciar la resurrección de su hijo; y le hemos acompañado en su segundo ensayo

Emoción por una tradición única Su madre y su padre no han podido evitar emocionarse viendo a su hija con el arnés y ensayando los pasos que deberá dar el próximo 5 de abril en la tradicional Bajada del Ángel que se celebrará en la capital ribera el Domingo de Resurrección. Emma se ha colocado el arnés, que tiene más de 300 años de antigüedad, se colgado las alas y ha simulado el vuelo que realizará desde la Casa del Reloj de Tudela en apenas unos días. “Ella lo va a hacer muy bien, creo que vamos a estar más nerviosos los demás” reconoce su madre Begoña Ojuel, que todavía no sabe si su hija la elegirá para acompañarla en la Casa del Reloj o si optará por su padre.

Soñando con ser un ángel Emma tiene 7 años y se apuntó para poder optar a ser el próximo ángel de Tudela. Tras pasar el proceso de selección fue la elegida para colgarse las alas. Una responsabilidad que recae sobre ella, pero que no le pesa “Queda poco, pero no estoy nerviosa”. Ha memorizado y ensayado sin descanso lo que tiene que hacer “Me santiguo tres veces, lanzo aleluyas y le grito a la virgen que se alegre porque su hijo ha resucitado”. Miguel Ángel Vallejo, que lleva más de 30 años organizando este acto ve un gran compromiso y talento en Emma “Lo va a hacer muy bien, se fija en todos los detalles y atiende a todas las indicaciones de maravilla”.