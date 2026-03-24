Los agricultores y ganaderos asturianos atisban un "futuro negro" a partir del 1 de mayo a raíz de la entrada en vigor, de forma provisional, del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Critican la imposición de esta medida por parte de Bruselas.

Para que el club comunitario complete el proceso, requiere el visto bueno del Parlamento Europeo y de los Veintisiete, un paso que ahora mismo está en el aire hasta que no se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

01.39 min Preocupación en el sector agroganadero asturiano ante la inminente aplicación del acuerdo con Mercosur

El sector primario, que no confía en que la justicia europea resuelva los recursos presentados, lo define como un "estocazo más". Se suma al impacto de la guerra en Irán y la previsión a la baja de la leche.