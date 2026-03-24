Muere Gino Paoli, autor y cantante de "Sapore di sale" o "Senza fine", a los 91 años

El cantante italiano Gino Paoli, uno de los más famosos de la música italiana por canciones como "Sapore di sale" o "Senza fine", ha fallecido este martes a los 91 años de edad, según ha confirmado la familia. "Esta noche Gino nos ha dejado con serenidad y rodeado del afecto de sus seres queridos", ha informado la familia en un comunicado remitido a los medios. Gino Paoli (Montefalcone, 1934) era uno de los grandes autores de la clásica canción italiana, con temas de fama internacional.

Debutó en la música en 1959 y a lo largo de sus seis décadas de carrera, con altibajos y graves problemas, popularizó muchas de las canciones que pusieron música a la cultura italiana. Cinco veces concursante en el Festival de Sanremo, a él se deben himnos como "Il cielo in una stanza" (1960), con la voz de otra de las grandes, Mina; "La gatta" (1960) o '"Sapore di sale" (1963).

En el ámbito político, fue diputado del Partido Comunista italiano entre 1987 y 1992, tras presentarse como independiente en sus listas. Paoli fallece solo cuatro meses después de la que fuera su pareja, Onerlla Vanoni, una de las grandes damas de la música italiana.