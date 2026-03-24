Seguro que lo han notado si han ido a repostar: el precio de los combustibles es algo más barato tras la bajada de impuestos aprobada por el Gobierno el pasado viernes. Aunque siguen estando más caros que antes de que empezara la guerra. El diésel se vende de media en nuestro país a 1,78 y la caída de la gasolina es de casi 19 céntimos: a 1,60 euros el litro.

Atradis, la asociación de transportistas de La Rioja, ve insuficientes las ayudas del Gobierno RTVE LA RIOJA

Una situación positiva pero insuficiente para Atradis, la asociación de transportistas y logistas de La Rioja.

Atradis, la asociación de transportistas de La Rioja, ve insuficientes las ayudas del Gobierno RTVE LA RIOJA

Creen que el plan propuesto por el gobierno central se queda corto porque, dicen, durante la guerra de Ucrania se aplicó una medida similar y el precio del combustible estaba 20 céntimos más barato. Por eso, creen que estas ayudas deberían adaptarse a la nueva realidad.