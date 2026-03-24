Atradis, la asociación de transportistas de La Rioja, ve insuficientes las ayudas del Gobierno
- Seguro que lo han notado si han ido a repostar: el precio de los combustibles es algo más barato: a 1,80 euros el litro de diésel y 1,60 el de gasolina
- Para Atradis, la asociación de transportistas y logistas de La Rioja, es insuficiente
RTVE LA RIOJA
Seguro que lo han notado si han ido a repostar: el precio de los combustibles es algo más barato tras la bajada de impuestos aprobada por el Gobierno el pasado viernes. Aunque siguen estando más caros que antes de que empezara la guerra. El diésel se vende de media en nuestro país a 1,78 y la caída de la gasolina es de casi 19 céntimos: a 1,60 euros el litro.
Una situación positiva pero insuficiente para Atradis, la asociación de transportistas y logistas de La Rioja.
Creen que el plan propuesto por el gobierno central se queda corto porque, dicen, durante la guerra de Ucrania se aplicó una medida similar y el precio del combustible estaba 20 céntimos más barato. Por eso, creen que estas ayudas deberían adaptarse a la nueva realidad.