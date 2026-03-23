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Lo más importante de Telerioja: 23/03/2026

En la imagen se observa una reunión social con mesas vestidas con manteles blancos, botellas de vino, copas y cubiteras. Varias personas están reunidas, posiblemente degustando vino y conversando.
Lo más importante de Telerioja: 23/03/2026 RTVE LA RIOJA
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Bodegas Familiares presenta su última añada

Bodegas Familiares presenta su última añada - Informativo Telerioja | Ver
Bodegas Familiares presenta su última añada

Se recogieron 225 millones de kilos, de los que se obtuvieron 155 millones de litros. El mildiu fue devastador para la producción vitivinícola de toda la región. A eso se suma que la climatología tampoco ayudó. Pero para compensar tuvieron una calidad excelente.

Una nueva línea de autobús conectará Logroño con el aeropuerto de Agoncillo

Una nueva línea de autobús conectará Logroño con el aeropuerto de Agoncillo - Informativo Telerioja | Ver
Una nueva línea de autobús conectará Logroño con el aeropuerto de Agoncillo

Llevará a los viajeros una hora antes de su vuelo y los recogerá 45 minutos después del aterrizaje para llevarlos a la capital riojana. El precio del billete es de 5 euros.

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