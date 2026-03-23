Lo más importante de Telerioja: 23/03/2026

Bodegas Familiares presenta su última añada

01.37 min Bodegas Familiares presenta su última añada

Se recogieron 225 millones de kilos, de los que se obtuvieron 155 millones de litros. El mildiu fue devastador para la producción vitivinícola de toda la región. A eso se suma que la climatología tampoco ayudó. Pero para compensar tuvieron una calidad excelente.