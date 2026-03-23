Lo más importante de Telerioja: 23/03/2026
RTVE LA RIOJA
Bodegas Familiares presenta su última añada
Se recogieron 225 millones de kilos, de los que se obtuvieron 155 millones de litros. El mildiu fue devastador para la producción vitivinícola de toda la región. A eso se suma que la climatología tampoco ayudó. Pero para compensar tuvieron una calidad excelente.
Una nueva línea de autobús conectará Logroño con el aeropuerto de Agoncillo
Llevará a los viajeros una hora antes de su vuelo y los recogerá 45 minutos después del aterrizaje para llevarlos a la capital riojana. El precio del billete es de 5 euros.