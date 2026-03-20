Taquio Uzqueda expone en Logroño
- Una exposición, 'Antológica', reúne la dilatada carrera del artista Taquio Uzqueda en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced
- Un tiempo en el que ha llevado su creatividad a todo tipo de formatos, inspirado sobre todo por la pasión por su tierra, por el Camino de Santiago y por el mundo del vino
RTVE LA RIOJA
En la muestra no faltan los paisajes urbanos llenos de color, grabados, etiquetas, litografías... y una faceta más desconocida: la de escultor.
Taquio Uzqueda es uno de los más claros ejemplos de artista polifacético. Y en su exposición antológica reúne lo mejor de una intensa vida creativa.
Uzqueda es un logroñés enamorado de la tierra que le vio nacer hace 76 años. Sin su figura sería complicado entender la historia del arte en La Rioja en los siglos XX y XXI. Y, por suerte, aún le queda mucho por ofrecer.