En la muestra no faltan los paisajes urbanos llenos de color, grabados, etiquetas, litografías... y una faceta más desconocida: la de escultor.

Taquio Uzqueda expone en Logroño RTVE LA RIOJA

Taquio Uzqueda es uno de los más claros ejemplos de artista polifacético. Y en su exposición antológica reúne lo mejor de una intensa vida creativa.

Taquio Uzqueda expone en Logroño RTVE LA RIOJA

Uzqueda es un logroñés enamorado de la tierra que le vio nacer hace 76 años. Sin su figura sería complicado entender la historia del arte en La Rioja en los siglos XX y XXI. Y, por suerte, aún le queda mucho por ofrecer.