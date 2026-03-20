Reorientació de reserves per la guerra: els potencials turistes basculen cap a les Illes

Els experts detecten un desviament de reserves dels mercats alemany, britànic o francès cap a zones turístiques d'Espanya com les Illes Balears per la guerra a l'Orient Mitjà i els ensurts polítics i socials al Carib. La imatge de destinació segura beneficia l'arxipèlag en un context internacional inestable.
Les Illes, destí refugi
Les Balears poden ser una de les regions més beneficiades per la reorientació dels fluxos turístics a conseqüència de la guerra a l'Iran. La imatge de destinació segura beneficia l'arxipèlag en un context internacional inestable. El sector, però, es mostra prudent per l'alta volatilitat del mercat, que pot acabar perjudicant el poder adquisitiu del client majoritari del sector turístic de les Illes.
La caiguda de la percepció de seguretat a països propers a la zona de conflicte, com Emirats Àrabs, Kuwait o Qatar, pot beneficiar el turisme al Mediterrani. Ho avança la consultora turística Mairan, amb seu a Menorca. Han analitzat les cerques entre el 28 de febrer, quan comença la guerra, i el 14 de març per viatjar en els pròxims tres mesos.
Constaten que els potencials turistes basculen cap al Mediterrani. "Tots els mercats que de forma natural consumien viatges a l'Orient Mitjà, com el britànic, l'alemany o el francès, miraran cap a llocs amb percepció més alta de seguretat i un dels grans beneficiats és Espanya", explica Carlos Cendra, director de màrqueting de Mabrian.
De moment, però, les cerques no es tradueixen en reserves turístiques, almanco a les Balears, on el sector no nota un increment tot i l'optimisme que respira. "Tenim els mateixos pronòstics que l'any passat. A curt termini, hi pot haver un traspàs de passatgers que anaven a viatjar cap a l'Orient Mitjà cap al nostre destí, però si la guerra s'enquista repercutirà en les classes mitjanes", alerta Pedro Fiol, president d'AVIBA.
El sector es mostra prudent davant l'alta volatilitat del mercat i la inestabilitat geopolítica. Esperen una ocupació del 80% per Setmana Santa.