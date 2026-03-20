Lo más importante de Telerioja: 20/03/2026

Último día de huelga médica esta semana con una nueva concentración a las puertas del San Pedro de Logroño

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Último día de huelga médica esta semana con una nueva concentración a las puertas del San Pedro de Logroño. Los parones han obligado a suspender unas 7.500 consultas en total, y entre 10 y 15 cirugías diarias. Piden al Ministerio que se retome el diálogo para conseguir un estatuto propio que proteja a los médicos y mejore sus condiciones laborales. Reclaman que se defienda a los profesionales de nuestro país para que no tengan que marcharse al extranjero. Y así es como lo han escenificado. Volverán a parar a finales de abril si no hay acuerdo.