Lo más importante de Telerioja: 20/03/2026
Último día de huelga médica esta semana con una nueva concentración a las puertas del San Pedro de Logroño
Último día de huelga médica esta semana con una nueva concentración a las puertas del San Pedro de Logroño. Los parones han obligado a suspender unas 7.500 consultas en total, y entre 10 y 15 cirugías diarias. Piden al Ministerio que se retome el diálogo para conseguir un estatuto propio que proteja a los médicos y mejore sus condiciones laborales. Reclaman que se defienda a los profesionales de nuestro país para que no tengan que marcharse al extranjero. Y así es como lo han escenificado. Volverán a parar a finales de abril si no hay acuerdo.
Protección Civil vigila atenta las fiestas de Arnedo
Ayer lanzaron la bomba en honor a San José y hasta el domingo se sucederán los actos por toda la ciudad. Una parte importante de su éxito corresponde a los voluntarios de Protección Civil. Garantizan la seguridad ante riesgos previsibles o imprevisibles. Esto es un ejemplo de su labor por todo nuestro territorio.
En la semana dedicada al cerebro, nos hemos centrado en las patologías que provocan daño cerebral
La más común es el Ictus, que, en la mayoría de los casos, requiere una intensa neurorrehabilitación como la que llevan a cabo los profesionales del Hospital Generalde La Rioja.