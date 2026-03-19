El Gobierno del Principado intenta aclarar la situación de la actividad de explotación de carbón en Asturias

La minería en el Principado está acaparando estos días las portadas de la prensa asturiana. La empresa TYC Narcea, propietaria de la mina de Vega de Rengos en la que murieron en noviembre dos personas, se reunía con el consejero de Industria para valorar la reapertura de la misma.

Poco antes de esta reunión, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y Redo Demográfico afirmaban no haber tenido constancia de la actividad de explotación de carbón en Asturias hasta marzo del año pasado, es decir, tras la tragedia de Cerredo en la que murieron cinco mineros.

02.47 min Reacciones sobre la extracción de carbón en Asturias

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha señalado que el Ejecutivo autonómico está actuando con "máxima transparencia, rotundidad, rigor y serenidad" así como "explicando todo a medida que dispone de información".

Barbón, que se ha remitido a la investigación abierta por parte de la Consejería de Ciencia, ha enmarcado la actuación de su gobierno en la línea de la "orden estricta" que ha dado al actual consejero, Borja Sánchez, cuando le eligió para el cargo: "analizar, chequear y reimpulsar todo y ver qué era lo que había pasado".

El presidente ha subrayado que le sorprende que se diga que "no se sabía" que se extraía carbón cuando el Instituto de Transición Justa sabía que en Nicolasa se extrajo carbón hasta final de diciembre de 2024.