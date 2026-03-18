20 años de sonrisas en el HUCA con los 'Doctores payaso'

Son las diez de la mañana, y Sol y Lorena entran al Hospital Universitario Central de Asturias con dos maletas llenas de pegatinas y mucho color. En ellas guardan el que va a ser su uniforme durante las próximas horas.

La doctora Lunarete y la doctora Pintorina ya están preparadas -vestidas como en la foto de portada- y cruzan la conocida como 'Puerta de las sonrisas'. Lo hacen con una energía que capta la atención de todos los niños y niñas que se encuentran en la sala de espera de pediatría y otras áreas del HUCA.

"Tenemos que trabajar con la improvisación. No podemos traer un espectáculo como los payasos tradicionales, porque no sabemos con quién nos vamos a encontrar, qué edad tiene ni qué circunstancias". Así lo señalan ambas doctoras. Aunque hoy están solo ellas, el equipo de voluntarios de 'Narices Azules. Doctores Payaso' lo conforman más de 20 personas.

Formación: la clave del voluntariado Para ser parte de 'Narices azules', la Asociación ofrece un mes de formación obligatoria intensiva para evitar que el voluntariado se convierta en una "experiencia" personal. 00.29 min Sol Pozuelo: "Hay que venir a dar, no a buscar experiencias" La formación consiste en clases de improvisación, que también reciben los voluntarios que ya forman parte de la Asociación. "Tenemos dos subgrupos: PIR, Payaso Interno Residente, y el Payaso Adjunto. Los PIR siempre van acompañados de un voluntario con experiencia", dice Lorena, la doctora Pintorina. En los talleres de improvisación aprenden la importancia de observar a las personas que se van a encontrar en las salas y habitaciones del Hospital. "Escuchas no solo con los oídos, también con los ojos, con el ambiente, con los ruidos, y ahí tu bagaje de impro tiene que empezar a funcionar".