Los conductores de autobús se plantan tras la agresión a un compañero: "Si no hay seguridad, no habrá búho"

Hasta que no se instalen mamparas protectoras o se contrate a vigilantes de seguridad, los conductores de búho de Asturias no darán el servicio nocturno de fin de semana. Así de contundentes se han mostrado los trabajadores después de la agresión sufrida por un compañero el sábado pasado. Lamentan que sufren insultos y vejaciones habitualmente por parte de los usuarios en los turnos de noche. Algunos conductores incluso lo tienen asumido. Pero tras el apuñalamiento del sábado tienen miedo de ir a trabajar.

01.35 min Los conductores de los autobuses nocturnos de Asturias piden medidas de seguridad

Este lunes, varios conductores y representantes de CCOO se concentraban frente al Ayuntamiento de Langreo para mandarle su apoyo y solicitar una reunión con el Consorcio de Transportes de Asturias. Una reunión que, según denuncian, sigue sin llegar.

Ante esta situación, el responsable de carreteras de CCOO Asturias, José Francisco Braña, ha pedido a las compañías de autobuses, entre ellas Alsa, que paralicen el servicio nocturno este fin de semana si el Consorcio no toma medidas de seguridad antes del viernes.

A la protesta ya se han sumado otros grupos de transporte. Llega tras lo ocurrido el pasado sábado 14 de marzo, a las 23:30 horas, cuando un conductor de autobús de la línea nocturna Langreo-Oviedo sufrió un apuñalamiento en el cuello y en la mano por parte de un usuario. La víctima tuvo que ser intervenida de urgencia en el Hospital Universitario Central de Asturias.

El presunto autor de los hechos fue detenido y se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza. El Ministerio Fiscal solicitó esta medida cautelar ante la gravedad de los hechos y al considerar que existe riesgo de reiteración delictiva.