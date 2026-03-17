Miles de personas reclaman en Pamplona un SMI propio en la jornada de huelga general
- Paro convocado por ELA, LAB, Steilas, Etxaide e Hiru
- Piden un salario mínimo de 1.500 euros
Cinco columnas han partido de Berriozar, Txantrea, Villava, la UPNA y Barañáin para confluir en la Plaza del Castillo, lugar desde donde ha partido una manifestación encabezada por una pancarta con el lema 'Gutxieneko soldata. Hemen erabaki. SMI 1.500 euros. Mejorar salarios para repartir la riqueza'.
Lemas de la huelga
Durante la marcha se han escuchado cánticos como 'Borroka da bide bakarra' (La lucha es el único camino), 'Greba orokorra' (Huelga general), 'Chivite, entzun, 1.500' (Chivite, escucha, 1.500), 'Independentzia' y 'Dónde están, no se ven, CCOO ni UGT'. La manifestación, que ha finalizado en la Plaza del Castillo, ha estado apoyada por diversos movimientos, colectivos y agentes sociales.
Un salario mínimo “insuficiente”
Para el coordinador de ELA en Navarra, Imanol Pascual, "el salario mínimo que a día de hoy se decide en Madrid es insuficiente para garantizar una vida digna en Navarra". Tras destacar que un salario mínimo serviría para hacer frente al aumento de la pobreza y para impulsar el autogobierno de Navarra, ha señalado que los sindicatos son especialmente críticos con la decisión de PSN y Contigo-Zurekin "de sumar sus votos al PP y Vox la semana pasada en el Parlamento de Navarra para echar por tierra esta reivindicación".
Preparados para la lucha
El coordinador de LAB en Navarra, Imanol Karrera, ha asegurado que la huelga general "es una demostración de fuerza de los trabajadores y trabajadoras navarras. Y por eso decimos que hace un año despreciaron y excluyeron nuestra propuesta, la ignoraron, pero hoy el debate está abierto en las calles, en los centros de trabajo y también en las principales instituciones navarras".
Ha recordado que, por este motivo, está convocada una mesa de negociación el 25 de marzo a la que están invitados CEN, UGT y CCOO: "Dos negativas nos dieron y de cada una de esas dos negativas hemos salido más fortalecidos, más legitimados y con mayores razones".