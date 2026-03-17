Los estibadores del puerto de Avilés inician una huelga indefinida ante la pasividad de la patronal

Los estibadores del puerto de Avilés continúan movilizados en defensa de sus derechos. Tras el fracaso de la reunión celebrada este martes en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), mañana iniciarán la huelga indefinida que tenían prevista, con paros alternos de una hora durante todas las jornadas, para tratar de paralizar el cierre del Centro Portuario de Empleo.

Entienden que el modelo del CPE es el que garantiza el volumen de empleo y permite mantener los 41 puestos de trabajo. Según explica Joaquín Álvarez, estibador del puerto de Avilés, no ven factible la subrogación de sus contratos porque las empresas “no podrían mantener el trabajo a futuro”. Pone como ejemplo que en los últimos dos meses ha habido compañías que “solo han tenido cuatro barcos”, lo que evidencia la escasa capacidad de las subcontratas.

01.19 min Protesta de los estibadores de Avilés

Este mediodía, los estibadores han tratado de impedir el acceso al puerto y se han manifestado en la sede de la Autoridad Portuaria, donde han irrumpido para exigir a la entidad que medie en el conflicto. En ese momento, se celebraba la reunión de su Consejo de Administración, donde se daban cita el presidente de la institución, Santiago Rodríguez Vega; la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el consejero de Medio Ambiente, Alejandro Calvo.