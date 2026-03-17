El 70% de los consumidores exige topes a los precios frente a la "especulación" por el conflicto en Oriente Medio, según FACUA

Según los datos definitivos de una encuesta realizada por FACUA-Consumidores en Acción entre el 12 y el 17 de marzo, la ciudadanía apuesta por la intervención directa del Estado para detener la inflación desbocada en los precios del petróleo y los alimentos.

El estudio, en el que han participado 4.254 consumidores , arroja conclusiones contundentes sobre qué medidas consideran más eficaces para frenar la escalada de precios en productos esenciales y combustible:

El fracaso de las medidas pasadas

Desde FACUA, su portavoz critica que las políticas aplicadas en crisis anteriores, como el descuento de 20 céntimos en gasolineras o la rebaja del IVA en alimentos, fueron "claramente ineficaces".

"Muchas gasolineras subieron precios el mismo día que entró en vigor el descuento, y los supermercados se saltaron la prohibición de aumentar márgenes ante la falta de control del Gobierno", denuncian desde la organización.

FACUA insta al Ejecutivo a abandonar los "recortes de impuestos" que terminan engrosando las cuentas de resultados de las grandes empresas y a aplicar controles reales que eviten que llenar la nevera siga siendo un desafío financiero diario.