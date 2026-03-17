El 70% de los consumidores exige topes a los precios frente a la "especulación" por el conflicto en Oriente Medio, según FACUA
- Una macroencuesta de FACUA a más de 4.200 personas revela un rechazo mayoritario a las rebajas fiscales
- El sindicato de consumidores advierte que bajar el IVA solo sirve para "maquillar" márgenes empresariales abusivos
Según los datos definitivos de una encuesta realizada por FACUA-Consumidores en Acción entre el 12 y el 17 de marzo, la ciudadanía apuesta por la intervención directa del Estado para detener la inflación desbocada en los precios del petróleo y los alimentos.
Intervención frente a rebajas fiscales
El estudio, en el que han participado 4.254 consumidores, arroja conclusiones contundentes sobre qué medidas consideran más eficaces para frenar la escalada de precios en productos esenciales y combustible:
- Fijar precios máximos: El 65,9% (casi 7 de cada 10) exige imponer topes legales a los precios. Esta opción aventaja en 47 puntos a cualquier otra alternativa.
- Impuesto a beneficios extraordinarios: Un 19% prefiere gravar las ganancias récord de las empresas energéticas y de distribución.
- La opción del IVA, en minoría: Solo el 12,4% cree que bajar el IVA o impuestos especiales es la solución más efectiva.
El fracaso de las medidas pasadas
Desde FACUA, su portavoz critica que las políticas aplicadas en crisis anteriores, como el descuento de 20 céntimos en gasolineras o la rebaja del IVA en alimentos, fueron "claramente ineficaces".
"Muchas gasolineras subieron precios el mismo día que entró en vigor el descuento, y los supermercados se saltaron la prohibición de aumentar márgenes ante la falta de control del Gobierno", denuncian desde la organización.
FACUA insta al Ejecutivo a abandonar los "recortes de impuestos" que terminan engrosando las cuentas de resultados de las grandes empresas y a aplicar controles reales que eviten que llenar la nevera siga siendo un desafío financiero diario.