'Radio Escuela Monesterio' cumple 40 años emitiendo

El 26 de abril se cumplen 40 años de la primera emisión de ‘Radio Escuela Monesterio’ (REM), la radio escolar del Colegio Público ‘El Llano’ de Monesterio (Badajoz). En sus primeros años, las voces de sus alumnos sonaban entre vinilos, cintas y CDs. Hoy, aunque con tecnología avanzada, siguen emitiendo cada día. Un espacio donde la voz de sus estudiantes importa y donde todos participan, sin importar la edad.

REM, un proyecto educativo para todos

El 26 de abril de 1986, un grupo de profesores del Colegio Público ‘El Llano’, puso en marcha ‘Radio Escuela Monesterio’ por primera vez como un espacio nuevo para la comunicación y el aprendizaje. Poco a poco empiezan a participar los alumnos más mayores pero también se empieza a buscar la colaboración de los padres.

Todos los estudiantes, de entre dos y doce años, participan en esta radio escolar con talleres periódicos en los que comparten los contenidos que ven en clase, reflexionan, dialogan. También entrevistan a diferentes vecinos de la localidad e incluso a personalidades como Felipe González, Camilo José Cela o Rafael Alberti.

Durante estas cuatro décadas, la radio ha ido evolucionando, profesionalizándose y creciendo al ritmo de los avances tecnológicos, sociales y pedagógicos. En sus comienzos, las voces sonaban entre mesas analógicas y tocadiscos. Después, con el paso del tiempo la radio fue creciendo y actualizándose con la llegada de los CD, la edición digital, los nuevos programas y las tecnologías actuales. Los estudios evolucionaron y se modernizaron. Generaciones de estudiantes han pasado por esos micrófonos con los que han aprendido a expresarse, a potenciar su creatividad y a trabajar en equipo.

REM es una radio que ya forma parte de la identidad de los niños de Monesterio.

'Radio Escuela Monesterio' emite de lunes a viernes, a través del 107.0 de la FM. También cuenta con desconexiones para retransmitir los informativos de Radio Nacional de España.

A lo largo del año 2026, emitirán programas especiales con motivo de este aniversario.