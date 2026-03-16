La Fundación Melilla Ciudad Monumental invertirá un millón ochocientos mil de euros para rehabilitar las fachadas del casco antiguo
- Las obras comenzarán en unos días
- Se hará por fases para no afectar al turismo
Raúl Prieto / Francisco Morilla
La Fundación Melilla Monumental va a empezar a rehabilitar las fachadas de las casas que hay en la ciudad vieja. Las obras se van a hacer por fases para no afectar demasiado al turismo. Se van a destinar 1,8 millones de euros y, de momento, los trámites se han iniciado para siete viviendas. Se va a controlar que se utilicen los mismos materiales y colores para las obras de mejora. El presidente de esta fundación, Francisco Díaz, ha anunciado que durante el año pasado visitaron Melilla La Vieja más de 100.000 turistas. Fundamentalmente fueron turistas nacionales, ha explicado, sin tener en cuenta a los visitantes locales. De hecho, para Díaz hay que trabajar para que el melillense visita también la parte más antigua de la ciudad autónoma.