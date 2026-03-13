Vox celebra una interparlamentaria en Ceuta
- Participan portavoces y diputados de las Ciudades Autónomas y Andalucía
- El objetivo es establecer una respuesta conjunta ante los desafíos que afectan a ambos lados del Estrecho
RTVE Ceuta
Vox celebra en Ceuta una reunión interparlamentaria con portavoces y diputados de las dos Ciudades Autónomas y Andalucía, así como representantes de los ayuntamientos de Algeciras y Los Barrios. En este encuentro se hablará de inmigración, sanidad o educación, entre otros temas.