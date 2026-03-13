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Vox celebra una interparlamentaria en Ceuta

  • Participan portavoces y diputados de las Ciudades Autónomas y Andalucía
  • El objetivo es establecer una respuesta conjunta ante los desafíos que afectan a ambos lados del Estrecho
Un grupo diverso de personas, incluyendo hombres con trajes y mujeres con diferentes estilos de ropa, posan para una foto al aire libre, con una valla y vistas al mar en el fondo.
Algunos de los asistentes a la interparlamentaria de Vox RTVE Ceuta
RTVE Ceuta

Vox celebra en Ceuta una reunión interparlamentaria con portavoces y diputados de las dos Ciudades Autónomas y Andalucía, así como representantes de los ayuntamientos de Algeciras y Los Barrios. En este encuentro se hablará de inmigración, sanidad o educación, entre otros temas.

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