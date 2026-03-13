Irregularitats en contractes de lloguer: "No podíem posar la rentadora si la propietària no hi era"
El preu no és l'únic obstacle que es troben els llogaters. Els contractes, especialment els que són per llogar una habitació, estan plagats de clàusules abusives: des d'obligar a permetre l'entrada del propietari a l'habitatge, fins a impedir l'ús de l'aire condicionat o la rentadora. Els experts recomanen abstenir-se de firmar condicions draconianes i no complir les condicions que siguin clarament abusives.
"La rentadora tenia una capsa amb un pany perquè no la poguéssim engegar ni utilitzar quan la propietària no hi fos". És el relat d'Àlex, barceloní de 26 anys establert a Mallorca. És un dels joves que s'ha trobat condicions així a un contracte de lloguer i n'ha volgut parlar només quan s'ha pogut mudar a un altre pis. "La calefacció i l'aire condicionat funcionaven durant una hora per monedes", afegeix.
Condicions així figuren per escrit a molts de contractes de lloguer, especialment d'habitacions. "T'hi acabes acostumant perquè no hi ha tantes opcions i n'hi ha encara pitjors", explica.
Hem dut el seu contracte a un advocat. I ho deixa clar: les clàusules abusives no són d'obligat compliment. "Si som en una relació de consum, no es tenen per què complir amb les clàusules que siguin abusives. En un escenari ideal, el millor és no signar un contracte que sigui draconià", explica Mateo Juan , advocat del Bufet Buades.
Per exemple, el propietari no pot entrar a l'habitatge mentre estigui llogat, maldament hagi obligat a firmar-ho al contracte. "I si entra en contra de la teva voluntat, està alienant casa teva", detalla Buades.
El problema, diu Juan, és que el lloguer d'habitacions no està emparat per la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU). "Si és un lloguer d'habitatge, tenim la LAU, et diu el que pots i no pots fer i hi ha unes regles del joc. En el cas de les habitacions, no el tenim", detalla.
També els APIS se sorprenen d'algunes condicions dels contractes particulars. "Crida l'atenció que s'ofereixin serveis de neteja o canvi de tovalloles, però té una durada de dos mesos, ja no parlam d'un lloguer de temporada, sinó turístic", considera José Miguel Artieda, president Col·legi API Balears.